Los sindicatos trasladan su acto central del Primero de Mayo fuera de Madrid: van a Málaga, justo cuando arranca la campaña andaluza

Los sindicatos CCOO y UGT celebrarán el acto central del Primero de Mayo en Málaga. Por primera vez en la historia reciente las cúpulas de las centrales eligen una ubicación fuera de Madrid y lo hacen coincidiendo justo el mismo día que empieza la campaña electoral para las elecciones andaluzas. Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, se trasladarán a Málaga para participar de la tradicional manifestación en conmemoracion del Día Internacional del Trabajo.

Según afirman fuentes sindicales, sacar de Madrid el acto central del Primero de Mayo era una decisión que ya tenían tomada antes de conocer el calendario electoral, bajo la premisa de acercar las cúpulas confederales al territorio y repartir el protagonismo de sus caras más visibles. El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció el pasado 23 de marzo la convocatoria de elecciones para votar el 17 de mayo.

Ello dio el pistoletazo de salida a la campaña de los partidos. Según defienden desde los sindicatos, dicho anuncio les pilló con la decisión de descentralizar su manifestación ya tomada y ello no obedece a una estrategia de apoyo a los partidos de la izquierda. Es habitual que, sin citar a ninguna formación en concreto, los sindicatos aprovechen sus manifestaciones del Primero de Mayo para pedir el voto para las fuerzas "progresistas" o de "izquierdas". Los partidos también aprovechan las manifestaciones que tienen lugar cada año en las principales ciudades españolas para participar de las mismas, dejarse ver, fotografiarse y marchar en las mismas.

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Según esas mismas fuentes sindicales consultadas, desde las confederaciones barajaron varios escenarios en Andalucía para celebrar su acto central. Sevilla fue una de las plazas en liza, si bien finalmente se consensuó entre CCOO y UGT plantar su pica en Málaga. Está previsto, según añaden, que en años posteriores los secretarios generales (de CCOO, vasco, y de UGT, catalán) también se trasladen a otros escenarios más allá de Madrid. El próximo lunes 20 de abril está previsto que los líderes sindicales realicen una rueda de prensa donde expliquen los detalles de las movilizaciones del Primero de Mayo.