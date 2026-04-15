Trade Republic duplica en ocho meses sus clientes en España y alcanza los dos millones superando a Bankinter o N26

El neobanco alemán Trade Republic, que opera con licencia bancaria europea y bajo la supervisión del Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado este miércoles que ha alcanzado los dos millones de clientes en España, tras sumar un millón, la mitad de su base total, en los últimos ocho meses. Así lo ha anunciado la fintech, que acumula más de 150.000 millones de euros en activos bajo gestión y más de 10 millones de clientes en 18 países europeos.

Este hito convierte a España en el segundo mercado a nivel global para Trade Republic, después de Alemania, su país de origen, y les coloca en número de clientes por delante de entidades como Kutxabank, Abanca o Bankinter, además de su competidor directo, el neobanco N26. "Haber sido la primera entidad bancaria en España en alcanzar el primer millón de clientes en menos de cuatro años y ahora el segundo millón en menos de cinco nos posiciona como el banco con el crecimiento más rápido en la historia bancaria española”, ha destacado Pablo López-Gil Albarellos, Country Manager de Trade Republic en España.

Una atención al cliente personalizada

Además de la nueva cifra de clientes, que les coloca como el segundo neobanco con más clientes en España, únicamente por detrás de Revolut, Trade Republic ha desvelado la implementación un nuevo servicio de atención al cliente, disponible las 24 horas del día, siete días a la semana, y gestionado por personas reales, disponible tanto por llamada telefónica como a través de un chat.

"Para ofrecer este servicio, Trade Republic ha invertido decenas de millones de euros durante los últimos seis meses. Esta inversión se ha destinado a nueva infraestructura, desarrollo de producto y a la formación de más de 1.000 agentes, que ayudarán directamente a los clientes con cualquier pregunta en ocho idiomas diferentes, incluyendo español e inglés", ha detallado la compañía. Según sus plazos, el periodo de implementación comienza este miércoles, e irá desplegándose para todos los clientes en las próximas semanas.

Dos opciones

Ampliando las características del servicio, el neobanco alemán ha asegurado que la existencia de este doble canal, chat y teléfono, garantiza que los clientes reciban ayuda personal las 24 horas del día. "Los clientes pueden llamar directamente desde la app, solicitar que se les devuelva la llamada o chatear en directo con agentes especialistas. Si los problemas más complejos no pueden resolverse de inmediato, un nuevo sistema de seguimiento permite a los clientes consultar en cualquier momento el estado de su solicitud en tiempo real dentro de la app", sostienen.

Respecto a las preocupaciones de fraude que siempre surgen en los consumidores cuando reciben llamadas de su banco, López-Gil detalla que fue uno de los aspectos en los que más se enfocaron en proteger. "Vamos a habilitar que todas las llamadas ocurran en el ecosistema de Trade Republic, es decir, que estas llamadas no van a un número de teléfono ni salen de otro; van a través de la aplicación", detalla el responsable, despejando las dudas.

Además del nuevo servicio de atención al cliente, Trade Republic lanza una actualización de su app con más de 30 nuevas funcionalidades. Estas mejoras están especialmente pensadas en las peticiones de los clientes actuales. Incluyen opciones más flexibles para contraseñas y PIN, así como compatibilidad con aplicaciones de autenticación de dos factores (2FA).