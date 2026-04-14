Wall Street desafía la guerra en Oriente Próximo: el S&P 500 se acerca a máximos con el impulso de la gran banca

Los tambores de guerra en Oriente Próximo no han frenado a Wall Street. El índice S&P 500, considerado el termómetro de Wall Street, ha dejado atrás el shock derivado de la escalada estadounidense-israelí sobre Irán y se acerca a un nuevo hito bursátil al calor del tirón de la gran banca. Los índices de referencia de Estados Unidos (que agrupan el S&P 500, el tecnológico Nasdaq y el Dow Jones) han rebotado con fuerza desde que se alcanzó la tregua entre Washington y Teherán de dos semanas.

"Esta próxima temporada de resultados podrá ser un catalizador suficiente para romper el estrecho vínculo entre acciones y petróleo, ya que tradicionalmente son las ganancias corporativas las que impulsan loas precios bursátiles", explicó Clark Bellin, presidente y director de inversiones de Bellwether Wealth, en declaraciones a Bloomberg.

El catalizador detrás del rally ha sido la oleada de cuentas trimestrales publicadas por pesos pesados de Wall Street como Citi, JPMorgan y Wells Fargo. En concreto, tanto JPMorgan como Citi han logrado otro récord en ingresos en el último trimestre, dando fuelle a una ola de optimismo. Así lo considera también Manuel Pinto, analista de XTB, que explica que la "sólida actividad de banca de inversión" en Estados Unidos ha devuelto el tono alcista a las bolsas.

Los inversores han desafiado el pesimismo que rodea a los mercados energéticos, que siguen bajo presión por el cierre de Ormuz, las tensiones persistentes con Irán y una serie de severas advertencias de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La AIE, que llevó a cabo una liberación histórica de sus reservas tras el estallido de la guerra, ha advertido de que los mercados energéticos y las economías del mundo "deben prepararse para importantes perturbaciones en los próximos meses".

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Wall Street ha seguido el tono de los parqués en Asia, cuya dependencia energética al Golfo Pérsico las ha colocado entre las bolsas más perjudicadas por la contienda bélica. El índice de referencia de Taiwán, el Taiex, ha borrado las pérdidas que acumuló tras el estallido del conflicto, mientras que el índice surcoreano, el Kospi, acumula una revalorización superior al 18% desde los mínimos que tocó en marzo. En Tokio, el Nikkei anota una subida del 13% desde tocar mínimos desde enero.