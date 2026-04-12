Sánchez buscará persuadir a empresas chinas para que compartan sus secretos tecnológicos con España

España se ha convertido en un socio comercial prioritario para China. Así lo demuestra la nueva estrategia de comercio internacional de Pekín, 'Exporta a China', en la que la potencia asiática ha incluido a España como uno de los países prioritarios del año para facilitarla entrada de productos extranjeros en su mercado.

Sin embargo, si a China le interesa la industria española, España busca también algo que China tiene, y ha desarrollado durante años: su tecnología. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, buscará en su cuarta visita a Pekín persuadir a las tecnológicas punteras de China para que compartan su conocimiento tecnológico con sus contrapartes españolas, según ha informado 'Bloomberg' citando a personas familiarizadas con el asunto.

El viaje de Sánchez, que comienza este sábado, 11 de abril, y se prolongará hasta el próximo miércoles, buscará estrechar lazos con la potencia asiática, que en los últimos meses ha ido tomando el lugar que antaño ocupaba EEUU como socio comercial prioritario y fiable, ante el caos bélico, político y comercial que reina en su potencia rival. Así, ambos gobiernos buscarán, entre otros hitos, suscribir un acuerdo de inversión mutua, según revelaron las fuentes a la agencia estadounidense.

Entre los objetivos del Gobierno de cara a esta visita se incluyen el fomento de la constitución de joint ventures —empresas conjuntas entre compañías chinas y españolas— en sectores como el automovilístico —en el que China adelanta a Europa por la izquierda—, las energías renovables y la tecnología en general. Fuentes de Moncloa aseguran que China es líder mundial en un buen número de tecnologías que todos los países necesitan, como las clean tech (tecnologías limpias). Así, Sánchez y su comitiva visitarán la sede de empresas del país para ultimar el desarrollo de alianzas clave.

Acuerdo de Inversión de Alta Calidad

El pacto, denominado "Acuerdo de Inversión de Alta Calidad", busca asegurar que las inversiones chinas en España incorporen transferencias tecnológicas a las empresas españolas, contratos para proveedores nacionales y la creación de empleo en las regiones en las que operen. Este acuerdo se alinea a la perfección con la estrategia europea 'Made In Europe', cuyos detalles abordaron el pasado jueves el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el comisario europeo de Industria, Stéphane Séjourné, en una cumbre bilateral en Madrid.

"Buscamos atraer inversiones extranjeras, también de China, que sean de calidad. Es el objetivo de esta ley: tener características que permitan inversiones y al mismo tiempo no dejen fuera a China, pero que protejan el trabajo, la transferencia de competencias y tecnologías", detalló el alto funcionario europeo hablando de la Ley de Aceleradores Industriales (IAA) que ha impulsado Europa para atajar esta problemática.

"Queremos que la industria llegue a representar el 20% del peso del PIB europeo para 2035, y para ello vamos a necesitar inversión extranjera, pero la que se establezca será una que contribuya", fueron las palabras de Cuerpo. Con su visita, Sánchez busca operar en dos frentes distintos: persuadir a las empresas chinas de que Europa (y España) son destinos ideales para la inversión, y al mismo tiempo fijar condiciones beneficiosas para ambos bloques en estos acuerdos. Otro de los frentes que España pretende despejar es el de las tierras raras, de las cuales China tiene un monopolio casi total, para que el suministro español no se vea afectado por las tensiones comerciales entre Pekín y Washington.

Una estrategia equivocada

Tal y como amplía 'Bloomberg', el acuerdo de inversión buscará abordar las advertencias persistentes sobre los riesgos de permitir que compañías chinas operen en Europa. En numerosas ocasiones, las empresas del país han traído a sus propios trabajadores para construir y operar fábricas, restringiendo el acceso a la tecnología que ellos mismos han desarrollado. Esta circunstancia, a ojos de Europa, ha limitado los beneficios de la inversión china para el Viejo Continente.

Según detalló a la agencia estadounidense un alto funcionario del Gobierno, la estrategia de Sánchez pasa por lograr las mejores relaciones diplomáticas y comerciales tanto con EEUU como con China, pero no solo se limita a estas potencias. España pretende ahondar en sus lazos con países como India o Brasil. Para ello, uno de los próximos movimientos de Sánchez será recibir al presidente del país latinoamericano, Lula da Silva, en una cumbre en Barcelona a su retorno de Pekín, junto a la socióloga chilena Isabel Allende.