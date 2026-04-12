Inditex conquista la igualdad, sin brecha salarial entre mujeres y hombres y con el reconocimiento de los empleados no binarios

Después de dar la campanada vistiendo a Bad Bunny para su actuación global en la Super Bowl, anunciar el fichaje del icónico diseñador John Galliano para una colaboración creativa durante dos años con Zara y batir de nuevo las previsiones de los analistas con una facturación superior a los 39.800 millones de euros y 6.220 millones de beneficio en el ejercicio fiscal de 2025, la presidenta de Inditex lanza una rotunda declaración de intenciones. "Queremos ser los mejores, tener a los mejores y colaborar con los mejores. Tener claro ese objetivo nos permite enfrentarnos a entornos tremendamente exigentes con resultados muy satisfactorios", reivindica Marta Ortega desde la carta que abre la memoria anual que la compañía acaba de publicar.

En la misiva recuerda el hito de los 50 años desde la inauguración de la primera tienda. Medio siglo de trayectoria "construida sobre unos valores compartidos: esfuerzo, inconformismo y valentía". Celebra y honra el pasado, "pero, sobre todo, planeando y ejecutando nuevas iniciativas, propuestas innovadoras y proyectos cada vez más ambiciosos". "Vamos a seguir siendo una empresa joven y que llena de frescura cada una de sus acciones, que se atreve y emociona", asegura. "Que sorprende", remarca la presidenta del gigante de la moda, siguiendo con el compromiso con la sostenibilidad, la tecnología y con la atracción, el cuidado y el crecimiento del "mejor talento".

Ella vivió en primera persona el peaje de la juventud cuando el consejo de administración anunció aquel agitado 30 de noviembre de 2021 que tomaba las riendas del negocio junto a Óscar García Maceiras como consejero delegado. Más allá de ser la hija del fundador y la esperada heredera, hubo miradas cargadas de suspicacia por su llegada al poder a los 37 años. Y, aunque con más disimulo en los comentarios, porque es mujer. Una rareza en el panorama del Ibex 35 y del tejido empresarial español en general. La caída del 6,1% ese día en las acciones se atribuyó mayoritariamente a las dudas por el relevo de Pablo Isla, considerado uno de los mejores ejecutivos del mundo. Pocas crónicas recordaron que el propio Isla se estrenó al frente de Inditex también con un tropiezo en los mercados.

Marta Ortega y Óscar García Maceiras en una visita a la antigua primera tienda de Zara. / Iago López

Oficialmente, Marta Ortega asumió la presidencia en abril de 2022. La cotización desde entonces se disparó el 169% y su valor bursátil roza los 168.300 millones de euros.

Una mujer en primera línea de una multinacional donde ellas son mayoría. "Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral ha formado siempre parte de nuestra esencia", indica Inditex en su memoria. A 31 de enero tenía 119.744 mujeres en plantilla, el 73% de todo el personal. Se busca fomentar "entornos de trabajo diversos e inclusivos" en los que las mujeres "se sientan impulsadas en su desarrollo profesional, libres de cualquier práctica discriminatoria, empoderando a todas las personas por igual con el objetivo de reforzar nuestro crecimiento y el éxito de la compañía". "Y —añade— de la sociedad en su conjunto".

Distribución de la plantilla de Inditex por género y clasificación profesional / Hugo Barreiro

Directivas y STEM

Eso es lo que ha permitido que el 76% de los puestos directivos estén ocupados por mujeres, cerca de 7.500. Hay un programa específico para la promoción del talento STEM por "la necesidad de influir en la sociedad, apoyando acciones que fomenten un mayor interés de las niñas y mujeres jóvenes en la ciencia y la tecnología, y el impacto en el propio colectivo de mujeres en el ámbito tecnológico". El grupo predica con el ejemplo. Con cantera propia y el impulso a "la equidad y la diversidad dentro del equipo de tecnología". El 22% de los empleos vinculados a formación STEM en Inditex está en manos de mujeres.

El compromiso con la igualdad se extiende a los salarios. Lo que cuenta en la nómina, según la compañía, es "el valor que cada persona aporta a través de su experiencia profesional, dedicación y responsabilidad". Ni el género, la edad, la cultura, la religión, la raza "o cualquier otra característica". Considerando la parte fija y variable (comisión y bonus), la remuneración media global alcanzó los 31.750 euros tras un alza anual de casi el 3%.

"En el contexto de esta cifra, es relevante tener en cuenta que la plantilla de Inditex en España, nuestro mercado sede, representa tan solo un 31% del total, y que una parte relevante del 69% de la plantilla restante está localizada en mercados donde los salarios convertidos a euros se traducen en remuneraciones medias más bajas", matiza Inditex. Esa es la misma razón por la que, en apariencia, las mujeres en la compañía cobran menos (31.074 euros) que los hombres (35.818). "Por la mayor proporción de mujeres en un importante número de mercados donde la conversión de la moneda local ofrece como resultado una cifra más baja en euros", detalla. Sin tener en cuenta el efecto divisa y usando el indicador de referencia en estos casos, el de la brecha salarial (calculado a partir de la mediana de los sueldos en cada mercado), en Inditex existe paridad salarial. En el ejercicio anterior, incluso cobraron más (0,7%), igual que en 2023 (0,5%); y lo siguen haciendo en territorio europeo sin contar España (0,5%) y en América (0,1%). Sí hay brecha (-3,2%) en Asia y el resto del mundo.

Diversidad

Para luchar contra la discriminación a las personas LGBTQI+ y particularmente a las personas transgénero y de género no binario, Inditex adaptó sus sistemas abriéndolos a todas las identidades. Medio centenar de personas en la plantilla se identifican como no binarias y 340 en otras identidades o prefieren no especificarlo.

El proyecto corporativo I AM PROUD (Estoy orgulloso/a) impulsa "la representación real de nuestras personas, parque cada voz pueda ser escuchada sin medio a prejuicios, estereotipos de género o discriminación de ningún tipo". A lo largo de 2025 se llevaron a cabo iniciativas de concienciación en 48 mercados, poniendo el foco "en promover entornos que brindan seguridad psicológica" y culturas de trabajo basadas en "el respeto, la escucha activa y el cuidado colectivo".