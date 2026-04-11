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La ministra de Defensa reivindica en Asturias el papel pionero del Ejército en el uso de drones y sistemas antidron

La ministra de Defensa reivindica en Asturias el papel pionero del Ejército en el uso de drones y sistemas antidron

VÍDEO: Luis Ángel Vega / FOTO: Irma Collín

La ministra de Defensa reivindica en Asturias el papel pionero del Ejército en el uso de drones y sistemas antidron

VÍDEO: Luis Ángel Vega / FOTO: Irma Collín

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado el carácter pionero del Ejército de Tierra en el uso de sistemas de drones y capacidades antidron durante su visita al acuartelamiento 'Cabo Noval', donde ha expresado su "orgullo" por el trabajo que realizan los militares en Asturias y en misiones internacionales y ha subrayado que el Principado "tiene un papel muy importante" en la inversión en defensa y modernización. Más información

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