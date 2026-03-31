La inflación de la eurozona repunta al 2,5% en marzo por el encarecimiento de la energía

La inflación interanual de la eurozona se situó en marzo en el 2,5%, según la estimación preliminar difundida por la oficina estadística comunitaria Eurostat. El dato supone una subida de seis décimas respecto al 1,9% registrado en febrero y marca el mayor avance del coste de la vida en la zona euro desde enero de 2025, en un contexto marcado por el impacto de la guerra en Irán sobre los precios del petróleo, el gas y la electricidad. Ante este repunte, el Banco Central Europeo (BCE), que se reúne el próximo 29 y 30 de abril, podría decidir aumentar los tipos de interés para hacer frente al encarecimiento del coste de la vida desde el 2% actual, lo que encarecería los créditos y las hipotecas variables. En su última reunión, ya con guerra en marcha, el organismo que lidera la francesa Christine Lagarde decidió mantener el coste del dinero sin cambios.

El repunte de marzo, coincidente con el primer mes del conflicto en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, representa además el mayor aumento mensual de la inflación en la eurozona desde octubre de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania tensionó con fuerza el mercado energético.

La subida de los precios estuvo impulsada sobre todo por la energía, que se encareció un 4,9% interanual en marzo, frente a la caída del 3,1% observada en febrero. En cambio, los alimentos frescos moderaron su avance y aumentaron un 4,1%, medio punto menos que el mes anterior.

Por su parte, los bienes industriales no energéticos elevaron su precio un 0,5% interanual, dos décimas menos que en febrero, mientras que los servicios registraron un alza del 3,2%, también por debajo del 3,4% del mes precedente.

Si se excluye la energía, la inflación de la eurozona se situó en marzo en el 2,3%, una décima menos que en febrero. La inflación subyacente, que además deja fuera alimentos, alcohol y tabaco, también se moderó en una décima, hasta el 2,3%.

En España, la inflación armonizada repuntó en marzo hasta el 3,3% interanual, lo que deja un diferencial desfavorable de ocho décimas respecto al conjunto de la zona euro. Por países, las menores tasas de inflación de la eurozona se registraron en Chipre e Italia, ambos con un 1,5%, y en Francia, con un 1,9%. En el extremo opuesto, las mayores subidas de precios correspondieron a Croacia, con un 4,7%; Lituania, con un 4,5%; y Luxemburgo, con un 3,8%.

Se esperaba mayor repunte

"El fuerte aumento de la inflación en la eurozona en marzo era previsible, pero aun así resultó algo más moderado de lo anticipado", apunta Haneef Niyas desde Oxford Economics, destacando la posibilidad de que algunas intervenciones gubernamentales para limitar el aumento de los precios del combustible hayan tenido algún efecto, aunque solo marginal.

Asimismo, a pesar de que la tasa de inflación subyacente se ha moderado en marzo, advierte de la previsible presión al alza derivada de los efectos de segunda ronda de la crisis de los precios de la energía y la interrupción de las cadenas de suministro globales.

"Si bien no creemos que se repita la crisis energética de 2022, el conflicto actual tendrá un impacto significativo en la inflación de la eurozona", sostiene Niyas, anticipando que la tasa para la eurozona alcance alrededor del 3% este año, con un pico ligeramente superior al 3% en el segundo trimestre.

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"El BCE ya no está en su 'buen lugar'", señala por su parte Bert Colijn, economista jefe de ING. "Cuanto más se prolongue la crisis, mayor será la probabilidad de aumentos generalizados tanto en la inflación general como en la subyacente", avisa Colijn, para quien son posibles múltiples escenarios inflacionarios, "y por eso el BCE tiene razón al mantenerse en alerta máxima".