OFERTA MARZO
AEROLÍNEAS
Iberia y los sindicatos cierran el acuerdo sobre el ERE con 996 salidas
107 de los afectados son pilotos, 137 tripulantes de cabina de pasajeros y 753 son trabajadores de tierra
Jaime Mejías
Iberia y los sindicatos de la aerolínea han llegado a un acuerdo para resolver el expediente de regulación de empleo (ERE) que la compañía planteó a sus empleados el 12 de marzo, cerrándose con la salida de 996 trabajadores. Los afectados por el expediente dejarán la compañía con un 80% del salario bruto en caso de prejubilaciones, y con 35 días por año trabajado en el caso de los menores de 60 años.
(Noticia de Última Hora, habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Un empresario dice que va a 'acabar con el problema de aparcamiento en Ibiza': así quiere hacerlo
- Formentera sanciona con 150.000 euros a un restaurante por operar como discoteca sin licencia
- Fallece en Ibiza el arqueólogo Josep Maria López Garí, apasionado del mundo púnico y fenicio
- Los hombres que encontraron el cadáver en aguas de Ibiza: 'Creemos que era un buceador por el chaleco, el neopreno y los cuchillos
- Es Broll de Ibiza volverá a abastecer todo el verano a los regantes de Buscastell
- Los primeros turistas de la temporada en Ibiza: 'Aquí que llueva tanto no es normal, ¿no?
- Violencia en el fútbol base: la Policía Local de Ibiza interviene tras un nuevo altercado en la grada
- Más agua en es Broll de Ibiza siempre significa «más trabajo»