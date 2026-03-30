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Iberia y los sindicatos cierran el acuerdo sobre el ERE con 996 salidas

107 de los afectados son pilotos, 137 tripulantes de cabina de pasajeros y 753 son trabajadores de tierra

Iberia y los sindicatos cierran el acuerdo sobre el ERE voluntario para la salida de 996 personas

Iberia y los sindicatos cierran el acuerdo sobre el ERE voluntario para la salida de 996 personas

Jaime Mejías

Iberia y los sindicatos de la aerolínea han llegado a un acuerdo para resolver el expediente de regulación de empleo (ERE) que la compañía planteó a sus empleados el 12 de marzo, cerrándose con la salida de 996 trabajadores. Los afectados por el expediente dejarán la compañía con un 80% del salario bruto en caso de prejubilaciones, y con 35 días por año trabajado en el caso de los menores de 60 años.

(Noticia de Última Hora, habrá ampliación)

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