¿Qué implica el acuerdo entre Sánchez y Pradales para que el País Vasco participe en la gestión de sus aeropuertos?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari vasco Imanol Pradales acordaron este viernes la creación de un "órgano bilateral aeroportuario" para "participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos", según expresó Pradales tras el encuentro. La medida no implica en ningún caso el cambio de titularidad en la administración de los aeropuertos de Vitoria, Bilbao y Hondarribia que compete a Aena, sino que supone una mayor influencia del Gobierno vasco en la toma de decisiones que concierne al Ejecutivo cne.

En concreto, ambos ejecutivos han llegado a un pacto para la "cooperación estratégica" a través del citado órgano bilateral que "aumente la capacidad de propuesta del Gobierno vasco" y "mejore la interlocución con el Gobierno de España" en materia aeroportuaria. Esto implica una mayor influencia de Euskadi en el diseño de la planificación aeroportuaria, a través del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que contempla aspectos como las inversiones, los costes o las previsiones de tráfico de pasajeros, según el principio de acuerdo entre la Administración General del Estado (AGE) y el País Vasco alcanzado el pasado 16 de marzo en la cuarta reunión de la Subcomisión Bilateral de Gestión e Infraestructuras Aeroportuarias.

El próximo DORA, que afecta al periodo 2027-2031 en el que se prevé invertir 13.000 millones de euros, está en plena tramitación. Aena remitió el pasado 18 de febrero su propuesta a la Dirección General de Aviación Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su tramitación y aprobación por el Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre de 2026, con lo que dificilmente dará tiempo a introducir grandes cambios, salvo que la creación del organo bilateral sea inmediata y el Gobierno vasco se apresure mucho en lanzar sus propuestas.

Además, según expresó el Gobierno vasco tras la citada subcomisión, también se ha acordado la realización de un banco de pruebas regulatorio ('sandbox') en el aeropuerto de Vitoria (Foronda). Es decir, un marco regulatorio especial y temporal que permitirá actuar en este aeropuerto como un entorno controlado de pruebas.

En cualquier caso, como aclaró tras la citada subcomisión el ministerio de Transportes, el pacto no supone una alteración de la red de aeropuertos de interés general de Aena ni un tratamiento singular de los aeropuertos de interés general situados en el País Vasco sino que "permitirá mejorar las sinergias entre los aeropuertos" vascos y el resto de las infraestructuras de transporte del territorio.