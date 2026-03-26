La CNMC propone retribuir la distribución de gas con 8.313 millones entre 2027-2032, un 2,3% más

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto una retribución para la actividad de distribución de gas para el siguiente periodo regulatorio 2027-2032 de unos 8.313 millones de euros, un 2,3% más que en el vigente 2021-2026, de acuerdo con la nueva metodología y dependiendo de un escenario central en función de la demanda.

El regulador ha lanzado este jueves la audiencia pública de su propuesta de circular que regula la metodología de retribución de la actividad de distribución de gas para el siguiente periodo retributivo 2027-2032 -que afecta a compañías como Nedgia (Naturgy), Nortegas, Redexis o Madrileña Red de Gas-.

En concreto, según consta en la memoria de la circular, la CNMC plantea en ese escenario central y con la nueva metodología una remuneración promedio de 1.191,85 millones de euros anuales entre 2027 y 2032, frente a los 1.165,32 millones de euros anuales de promedio en el periodo vigente.

El organismo presidido por Cani Fernández también ofrece los cálculos para un escenario inferior de demanda, en el que propone una remuneración promedio anual para el periodo regulatorio de 1.132,54 millones de euros, un 2,8% inferior a esos 1.165,32 millones promedio anuales del periodo vigente. En este caso la remuneración total en el periodo superaría los 7.927 millones de euros.

En un comunicado, la CNMC señala que la propuesta de circular, cuya fase de audiencia pública se prolongará hasta el 27 de abril, ha sido elaborada tras "un extenso proceso público de consulta, en el que se ha recogido la opinión de agentes del sector, instituciones, promotores de gases renovables, comercializadores, asociaciones de consumidores y organizaciones medioambientales".

El ciclo de consultas se inició en el mes de diciembre de 2024 tras la publicación del calendario de circulares normativas de la CNMC, siguió con la consulta pública específica sobre la metodología en mayo de 2025 y continuó con el informe de evaluación de la metodología vigente en noviembre de 2025, también sometido a audiencia pública.

El regulador indicó que, después del análisis de las alegaciones recibidas en los tres procesos, se revisa la metodología y se somete la propuesta a audiencia pública. Asimismo se remite para informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Garantizar una retribución suficiente

La CNMC consideró que esta circular adapta el marco retributivo de la actividad de distribución de gas, "con el objetivo de garantizar una retribución suficiente para cubrir los costes de una empresa eficiente y bien gestionada" y todo ello se realiza en línea con las orientaciones de política energética en materia de sostenibilidad económica del sistema gasista.

Asimismo, estimó que este nuevo marco retributivo "incentiva una gestión orientada al adecuado mantenimiento de las infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad del suministro, al tiempo que promueve la descarbonización del sector".

En concreto, subrayó que la adaptación se enmarca en el esquema del modelo retributivo vigente y "tiene en cuenta la evolución de la demanda de gas, preservando al mismo tiempo un nivel de peajes competitivo".

Además, añadió que la propuesta atiende asimismo a las peticiones de los distintos agentes sectoriales, que han solicitado mantener el esquema retributivo actual y reforzar su estabilidad, reduciendo los riesgos asociados a la evolución de la demanda y contemplando adecuadamente los efectos de la inflación, la inyección de biometano, la digitalización, la ciberseguridad y el control de emisiones.

Principales novedades

De esta manera, destacó como principales novedades en su propuesta que se extiende la retribución base del regulatorio 2021-2026 al siguiente periodo regulatorio y que el incentivo a municipios de gasificación reciente desaparece.

También, se actualiza el valor de los parámetros retributivos de mercado para ajustarlos a la evolución de los precios, se limita la variación de la retribución paramétrica a +-10% de la retribución base y se incorporan dos nuevos términos que incentivan la inyección de biometano y que retribuyen las necesidades de digitalización, ciberseguridad y la reducción de las emisiones de metano de las redes de distribución.

Por otra parte, desaparecen la retribución transitoria y otros elementos temporales de la circular 4/2020 y se refuerzan las obligaciones de información de las empresas reguladas.

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La CNMC consideró que estas propuestas reflejan su compromiso "con una regulación moderna que fomente la eficiencia, competitividad, garantizando la sostenibilidad, disponibilidad y viabilidad del sistema gasista durante la transición hacia un modelo energético más limpio y digitalizado".