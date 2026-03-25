Albiol carga contra la regulación del alquiler y denuncia que cada vez “se está retirando del mercado más vivienda”

Este miércoles 25 de marzo, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, hizo alusión a la portada de EL PERIÓDICO para respaldar su diagnóstico sobre el mercado de la vivienda, advirtiendo que las políticas actuales están teniendo “menos oferta y precios más altos”.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, haciendo alusión a la portada de EL PERIÓDICO en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, en el Senado. / Matias Chiofalo - Europa Press

Durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado de España, Albiol sostuvo que la regulación del alquiler y la declaración de zonas de mercado tensionado —medidas impulsadas tanto desde la Generalitat como por la ley estatal de Vivienda— están teniendo efectos contraproducentes, especialmente en Cataluña, donde la tensión en el mercado es especialmente aguda.

El alcalde expuso que muchos propietarios están retirando sus pisos del alquiler por miedo a las restricciones y a los largos procesos judiciales que acompañan a los impagos o a la ocupación de viviendas, reduciendo así aún más una oferta ya escasa. Badalona forma parte de esta dinámica metropolitana que también afecta a Barcelona y otros municipios de la región.

El contexto catalán muestra que, pese a la regulación, los precios medios del alquiler siguen en niveles históricamente elevados (con más de 870 euros al mes en Cataluña y más de 1.150 en Barcelona ciudad) y una caída clara en el número de contratos firmados respecto a años previos.

Los jóvenes no puedan acceder al mercado de la vivienda Xavier García Albiol — Alcalde de Badalona

Albiol advirtió que esta contracción de la oferta, junto con una demanda creciente y un déficit estructural de vivienda, está expulsando a los jóvenes del mercado tanto de compra como de alquiler. Según datos oficiales, el parque de vivienda protegida sigue siendo residual y apenas representa una fracción del total del parque residencial catalán.

El auge de los colivings

Además, casos como el aplazamiento del desahucio en una finca de Barcelona (donde un fondo de inversión ha transformado pisos en colivings con alquileres elevados) ilustran la complejidad del problema y la tensión entre regulación, derechos de los inquilinos y protección de la propiedad.

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Albiol reclamó en el Senado seguridad jurídica para propietarios, menos trabas burocráticas y una mayor apuesta por la construcción de vivienda asequible, tanto en propiedad como en alquiler, como piezas centrales para revertir lo que considera una espiral de precios y falta de oferta que penaliza especialmente a la población joven y con menos recursos.