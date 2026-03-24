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Empleo
Tubos Reunidos presenta un ERE con 285 afectados y el cierre de la acería
El expediente afecta a las plantas de Trapagaran (Bizkaia) y Amurrio (Álava) y reduce en 16 el número de afectados respecto a la primera propuesta
De los trabajadores afectados, 80 son eventuales y los 205 restantes se han adherido de forma voluntaria
EP
BILBAO
La dirección de Tubos Reunidos ha registrado un expediente de regulación de empleo (ERE) para sus plantas de Trapagaran (Bizkaia) y Amurrio (Álava) para 285 trabajadores, frente a los 301 inluidos en la primera propuesta.
El ERE, presentado este pasado lunes por la tarde ante la autoridad laboral, mantiene el cierre de la acería de la planta alavesa y la externalización de la logística.
De los 285 trabajadores afectados por el expediente, un total de 80 son eventuales y los 205 restantes se han adherido de forma voluntaria, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.
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