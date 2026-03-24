Trabajo seguirá adelante con el nuevo registro de jornada pese al revés del Consejo de Estado

El Ministerio de Trabajo confía en que el dictamen negativo emitido por el Consejo de Estado no retrasará la entrada en vigor del nuevo registro de jornada. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció hace medio año la puesta en marcha por la via reglamentaria de una batería de cambios para endurecer el control horario y facilitar el control de la Inspección de Trabajo de los excesos temporales. No obstante, las desavenencias en el interno de la coalición sobre esta materia y los informes negativos remitidos desde el Ministerio de Economía han desencadenado un nuevo choque y queda en el aire la fecha exacta de cuándo empezarán a regir las nuevas condiciones de fichaje.

Una vez se confirmó en el Congreso la derrota del proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, la ministra de Trabajo trató de recuperar parte del contenido de la norma por vías reglamentarias. Es decir, sin tener que armar una mayoría que no tiene en la cámara legislativa. El objetivo ahora es endurecer el rigor del registro de jornada, una ley vigente desde 2019 y que obliga a las empresas a contabilizar cuántas horas realizan sus empleados a lo largo del día. Con la voluntad de evitar las horas extras no pagadas ni compensadas. Según el INE, cada mes se realizan al menos 2,5 millones de horas extraordinarias.

Díaz anunció en septiembre el inicio del trámite reglamentario y durante dicho proceso el Consejo de Estado -presidido por la socialista Carmen Calvo- es obligatorio que emita un dictamen valorativo. Este no es vinculante, pero puede dañar el prestigio de una norma antes de que esta entre en vigor. Y también dar argumentos a sus detractores si estos deciden impugnarla ante los tribunales, tal como ya ha anunciado que hará la patronal CEOE. Los partidarios de la norma sostienen que parte de las empresas no quieren contar las horas porque entonces se revelarían excesos horarios y ello redundaría en mayores costes para sus arcas.

En el Ministerio de Trabajo ha sentado muy mal que el Consejo de Estado haya hecho suyos los argumentos del Ministerio de Economía y considere que la norma puede vulnerar el derecho a la intimidad de los trabajadores o sea insostenible económicamente para las pequeñas empresas. El principal cambio que pretende incorporar el reglamento es suprimir la posibilidad de registrar la jornada rellenando una hoja a papel y boli y que sea menester hacerlo a través de un programa informático. La idea es permitir que la Inspección de Trabajo pueda acceder en remoto en cualquier momento al registro y comprobar si ese empleado está haciendo horas de más o no.

Desde Trabajo consideran que esa novedad no invade la intimidad de los empleados, de la misma manera que Hacienda no invade de manera ilegítima sus derechos al tener información fiscal sensible.

Nuevo choque en la coalición

"Hay una cuestión que no es nueva, que es el Ministerio de Economía. Antes se llamaba Nadia Calviño y ahora Carlos Cuerpo. Lo vimos en los erte, en la reforma laboral, en la reducción de la jornada laboral... una y otra vez el Ministerio de Economía poniéndose en contra de las medidas no solo de Ministerio de Trabajo, sino de la gente trabajadora", ha afirmado este martes la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero.

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El ministro de Economía no ha querido entrar al trapo y ha manifestado que "para nosotros, igual que señalamos también en el caso de la reducción de la jornada laboral, este proyecto tiene un objetivo ambicioso pero compartido en el ámbito del Gobierno y esto es esencial. Ahora hay que asegurar que el proceso, que la implementación del mismo, es una implementación equilibrada para poder garantizar que en este caso los sujetos obligados, las empresas, puedan llevar a cabo esta importante medida, esta importante conquista para los trabajadores», ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.