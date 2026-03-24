Congreso
El presidente de Adif defiende la "colaboración plena" de su empresa en la investigación de Adamuz y rechaza las "desinformaciones" y "mentiras" publicadas
Luis Pedro Marco de la Peña compareció a petición propia ante la Comisión de Transportes con el fin, dijo, de "esclarecer las dudas" de los grupos y también "para desmontar las desinformaciones que se han vertido a raíz del accidente"
Servimedia
El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, defendió este martes en el Congreso que su empresa "ha colaborado y seguirá colaborando plenamente" en la investigación sobre el accidente de Adamuz, y criticó las "desinformaciones" y "mentiras" que se han proferido contra Adif.
Marco de la Peña compareció a petición propia ante la Comisión de Transportes con el fin, dijo, de "esclarecer las dudas" de los grupos y también "para desmontar las desinformaciones que se han vertido a raíz del accidente, que creo que comparte la mayoría de la familia ferrroviaria, solo sirve para generar inquietud en millones de usuarios y desazón y sufrimiento adicional entre los familiares de las víctimas".
El responsable de Adif lamentó en concreto la "mentira" dicha, a su juicio, de que su compañía no supo enseguida tras conocer el accidente que había dos trenes implicados. El presidente del operador de infraestructuras ferroviarias explicó que ya han respondido a "más de un centenar de requerimientos" de información que les han llegado desde la Guardia Civil, el juzgado, la fiscalía o la Inspección de Trabajo, y prometió que la colaboración con la investigación seguirá siendo "una prioridad" para Adif.
"La legítima crítica política no debe confundirse con el todo vale", afirmó. "Sería una irresponsabilidad dudar de la fortaleza del sistema ferroviario español por otros fines muy interesados".
Marco garantizó que si cuando termine la investigación se concluye que el responsable del siniestro fue la infraestructura ferroviaria, "incorporaremos medidas para que esto no vuelva a suceder".
Los turnos de comparecencias de los grupos comenzaron por los portavoces de PP y Vox, que pidieron la dimisión del presidente de Adif porque creen que su entidad ha "ocultado" datos y no ha colaborado debidamente en el esclarecimiento de los hechos.
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