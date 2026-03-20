El Ibex 35 arranca con alzas en la apertura y roza los 17.100 puntos pendiente del petróleo y Oriente Próximo

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este viernes con una subida superior al 1%, lo que ha permitido al selectivo madrileño rozar los 17.100 puntos en una jornada marcada, una vez más, por la evolución de los precios del petróleo y por la escalada del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, a las 9.00 horas el índice español se situaba en los 17.080,7 puntos, mientras el barril de Brent, de referencia en Europa, caía más de un 1% y se negociaba en 107,47 dólares.

También cotizaba a la baja el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, que rondaba los 94 dólares tras ceder un 1,96%. En la misma línea, el gas natural iniciaba la jornada con descensos: el contrato TTF, referencia en Europa y negociado en Países Bajos, retrocedía un 2% al comienzo de la sesión bursátil europea, hasta los 60 euros por megavatio hora.

La jornada llega después de que el barril de Brent superara ayer los 119 dólares tras los ataques contra refinerías en el contexto de la guerra en Oriente Próximo. En concreto, Irán atacó un complejo de gas natural licuado en Ras Lafan, en Qatar, después de que Israel bombardeara South Pars, uno de los principales yacimientos de gas iraníes.

Desde Estados Unidos se ha intentado rebajar la tensión tras la fuerte escalada registrada ayer en el precio del crudo. El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después del ataque al yacimiento de South Pars —compartido por Irán y Qatar— para evitar nuevos bombardeos sobre instalaciones energéticas.

“No vamos a hacerlo nunca más”, aseguró el mandatario estadounidense desde el Despacho Oval, en unas declaraciones junto a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tras confirmar sus contactos con el líder israelí.

La volatilidad del petróleo sigue muy condicionada por el temor a que la guerra se prolongue más de lo previsto y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde varios buques petroleros han sido atacados desde el inicio de la ofensiva.

Se trata de un enclave estratégico, ya que por él transita cerca de una quinta parte del comercio marítimo mundial de petróleo, además de un volumen relevante de gas natural licuado y fertilizantes.

La práctica paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir su producción, lo que ha contribuido a la escalada tanto del crudo como del gas natural.

En este contexto, los líderes de los Veintisiete dieron este jueves su visto bueno a la disposición de algunos Estados miembros para colaborar en el desbloqueo del estrecho de Ormuz y garantizar la libertad de navegación cuando “se den las condiciones”. Al mismo tiempo, reclamaron a la Comisión Europea una respuesta “coordinada” y “sin demora”, con medidas “temporales y específicas” para frenar el encarecimiento de los combustibles y abaratar la electricidad.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este viernes ante los medios tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para informar del plan integral de respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán.

Repsol, único valor en rojo

Dentro del Ibex 35, todos los valores abrían en positivo salvo Repsol, que a las 9.00 horas cedía un 1,7%. Entre las mayores subidas destacaban IAG (+2,62%), ArcelorMittal (+2,56%), Indra (+2,4%), Santander (+1,82%), ACS (+1,81%), Sacyr (+1,66%) y BBVA (+1,56%).

El resto de grandes bolsas europeas también iniciaba la sesión con avances, después de que el Banco Central Europeo (BCE) optara por mantener los tipos de interés. Londres subía un 0,5%, París un 0,9% y Fráncfort un 1,1%.

En Wall Street, en cambio, la sesión del jueves concluyó en negativo tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener los tipos. El Dow Jones cerró con una caída del 0,4% y el Nasdaq cedió un 0,2%. En Asia, las bolsas mostraban este viernes un comportamiento desigual.

El Kospi surcoreano terminó con un repunte del 0,3%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó más de un 0,7% y la Bolsa de Shanghái retrocedió un 1,2%. En Japón, el Nikkei no cotizó por festivo.

Noticias relacionadas

En el mercado de divisas, el euro perdía terreno frente al dólar y se cambiaba a 1,1571 dólares, mientras que en deuda, el rendimiento del bono español a diez años bajaba hasta el 3,439%.