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Burger King alcanza los 1.000 restaurantes en España y prevé abrir unos 300 locales más en cinco o seis años
Redacción
Burger King ha anunciado que ha alcanzado los 1.000 restaurantes en España, lo que le convierte en la primera cadena de restauración en lograrlo, y aspira a seguir creciendo en el mercado nacional con la apertura de unos 300 locales en los próximos cinco y seis años. En concreto, la cadena de hamburgueserías consolida así su posición en el mercado nacional, superando a la mayoría de las marcas y solo comparable a la de las principales cadenas de supermercados nacionales.
"Alcanzar los 1.000 restaurantes es un nuevo hito en la historia de Burger King España, pero para nosotros es, sobre todo, un reflejo del impacto socioeconómico real que generamos en el país. Cada restaurante es un punto de anclaje dentro del tejido económico local", ha subrayado el consejero delegado de Restaurant Brands Europe, Borja Hernández de Alba.
Hernández de Alba ha subrayado que el plan de la compañía es "seguir creciendo" en España, donde mantiene un ritmo de 80 aperturas anuales y ve la oportunidad de crecer "en torno a un 25% más" con el objetivo de abrir alrededor de 300 locales en los próximos cinco o seis años para que cualquier persona tenga un Burger King a menos de 30 minutos.
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