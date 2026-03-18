Banca March transforma en filial su sucursal en Luxemburgo

Banca March, entidad pionera en Luxemburgo donde tiene presencia desde 2012, da un paso clave en su estrategia de crecimiento y consolidación como referente en banca privada y asesoramiento a empresas al transformar su sucursal en el Gran Ducado en una filial. Este movimiento representa un hito significativo, que va más allá de un simple cambio de estatus legal, al enmarcarse en el firme compromiso de la entidad por ofrecer a sus clientes un asesoramiento patrimonial de alcance internacional con una clara visión de largo plazo.

Esta decisión estratégica está apoyada por una notable inversión en tecnología de vanguardia, impulsada desde su centro de alta especialización en Palma, que posicionará a la filial luxemburguesa como la base para la expansión internacional del Grupo.

Fuerte inversión en tecnología

En la práctica, el banco proporcionará una experiencia de cliente superior, permitiendo una visión integral de 360º sobre las posiciones financieras y la operativa global, sin importar la jurisdicción.

Para mantenerse a la vanguardia tecnológica en el sector del asesoramiento, Banca March ha intensificado su transformación digital durante los últimos años. En el periodo 2023-2025, la inversión total en tecnología ascendió a 259 millones de euros, alcanzado en 2025 los 107 millones, un 27% más que en el año anterior. El dato de 2025 equivale al 13% del margen bruto del banco, una cifra muy superior a la media del sector, situada en un 7% según Accenture.

El Gran Ducado, plataforma de crecimiento en Europa

Con esta conversión, Luxemburgo se establece como la plataforma para la expansión de Banca March hacia nuevos mercados europeos. La transición de sucursal a filial concede a la entidad personalidad jurídica propia y acceso al pasaporte comunitario, lo que multiplica su potencial de distribución a escala internacional. Gracias a ello, Banca March podrá ofrecer sus productos de inversión y sus exitosas soluciones de Coinversión de forma más ágil y efectiva a lo largo de toda la Unión Europea.

La elección de Luxemburgo se debe a su posición consolidada como el centro financiero perfecto para el negocio de banca privada. Su entorno económico y regulatorio, valorado por su flexibilidad, eficiencia y diversidad de opciones de inversión, lo sitúan como el epicentro de la gestión de activos en el continente. La estabilidad financiera y legal del país, que cuenta con la máxima calificación crediticia (AAA), garantiza un marco óptimo para desarrollar estructuras de asesoramiento patrimonial, permitiendo a Banca March ofrecer a sus clientes ventajas competitivas en diversificación geográfica, de activos y regulatoria.

Banca March refuerza con este hito su capacidad para ofrecer soluciones especializadas de gestión y asesoramiento patrimonial, que incluyen sus exitosas soluciones de Coinversión

José Manuel Arcenegui, director general de Banca March y responsable de la expansión internacional del banco, ha señalado: «Para Banca March, entidad especializada en la gestión de patrimonios y el asesoramiento a empresas con un modelo de negocio único centrado en la prudencia y el largo plazo, reforzar nuestra presencia en Luxemburgo es un paso natural y estratégico. Luxemburgo ofrece un entorno de estabilidad regulatoria y financiera que favorece la innovación en tecnología, productos y servicios en aras de una mayor flexibilidad para el cliente. Este hito refuerza nuestra convicción estratégica de que la propuesta de valor de Banca March es plenamente exportable y competitiva a escala global. Desde Luxemburgo, se amplifica nuestra capacidad de distribución internacional, al poder distribuir nuestros productos y servicios, incluidas nuestras reconocidas soluciones de Coinversión, de manera más ágil y eficiente en toda la Unión Europea, bajo el paraguas de la normativa UCITS. La filial será un pilar fundamental para la planificación patrimonial, la diversificación y el acceso a oportunidades de inversión globales”.