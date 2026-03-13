Mapfre aprueba el mayor dividendo de su historia y eleva su objetivo de rentabilidad financiera para 2026

La junta general de accionistas de Mapfre ha aprobado este viernes la totalidad de las propuestas sometidas a votación, entre ellas el mayor dividendo de la historia de la compañía, de 0,18 euros por acción con cargo a los resultados de 2025, y la revisión al alza de uno de sus principales objetivos para 2026, al fijar la meta de superar el 13% de rentabilidad financiera (ROE) sin extraordinarios.

El dividendo aprobado asciende a 554 millones de euros, íntegramente en efectivo, y sitúa el ‘pay-out’ en el 51,4%. A esta retribución se suma además otro dividendo de 0,0015 euros por acción por participación en la junta, también con cargo a las cuentas de 2025, pagadero a todos los accionistas y condicionado a que el quórum de constitución alcanzara al menos el 85% del capital social.

Durante la junta, el presidente de la aseguradora, Antonio Huertas, ha defendido la fortaleza del grupo tras un ejercicio récord en el que Mapfre superó por primera vez los 1.000 millones de euros de beneficio neto, con unas ganancias de 1.079 millones, y elevó un 19,6% sus resultados respecto al año anterior. Los ingresos crecieron un 4%, impulsados por la mejora en los márgenes de los negocios de No Vida y Automóviles. Según ha trasladado a los accionistas, 2025 ha sido “el mejor año de la historia de la compañía en prácticamente todos los indicadores”.

Con ese respaldo, la compañía encara 2026, último año de su actual plan estratégico, con una mayor ambición. Además de aspirar a superar el 13% de rentabilidad financiera (ROE), Mapfre se ha marcado como objetivo mejorar el ratio combinado hasta situarlo entre el 93% y el 94%, siempre condicionado a la evolución del actual contexto geopolítico.

Huertas ha subrayado que la hoja de ruta fijada hace dos años “era la correcta”, incluso en un entorno global complejo e incierto, y ha asegurado que el crecimiento del grupo responde de forma mayoritaria a factores estructurales. “El subyacente del resultado de Mapfre ha sido muy bueno”, ha defendido el presidente, al responder a las dudas planteadas sobre la sostenibilidad de la mejora del negocio.

En ese sentido, Huertas ha restado importancia al posible impacto de la guerra en Oriente Próximo sobre la actividad del grupo. “Les puedo decir que nuestra exposición en las áreas de conflicto en estos momentos en Oriente son absolutamente mínimas”, ha afirmado durante su intervención. “No tenemos operaciones aseguradoras allá y nuestra exposición reaseguradora es muy, muy limitada”, ha añadido.

Huertas seguirá cuatro años más

Además del reparto de dividendos, los accionistas aprobaron la reelección de Antonio Huertas como consejero ejecutivo por otros cuatro años, así como la continuidad de Pilar Perales como consejera independiente durante el mismo periodo. La junta también ha ratificado el nombramiento de Ángeles Santamaría como consejera independiente, efectuado en junio de 2025.

Igualmente, han salido adelante las cuentas anuales de 2025, las remuneraciones de los consejeros correspondientes a ese ejercicio y varias modificaciones en los estatutos sociales de la empresa, entre otras propuestas.

Pese al tono optimista trasladado por la dirección, la compañía sigue bajo el foco del mercado por las dudas sobre su capacidad de seguir elevando resultados. En enero, UBS rebajó su recomendación sobre la aseguradora a “vender”, al considerar que sus acciones están sobrevaloradas y al advertir de que el mercado no estaría reflejando correctamente algunos riesgos del grupo.

Entre esas amenazas, el banco suizo citó la elevada exposición de Mapfre a Brasil, donde prevé una normalización de beneficios tras varios años de fuerte rentabilidad, así como la evolución de Mapfre Re y el posible deterioro de segmentos como el seguro de automóviles en Europa.

Frente a ello, Huertas ha defendido que la aseguradora afronta el nuevo ejercicio desde una posición “fuerte” y “equilibrada” y ha augurado un mejor 2026. También ha puesto en valor la nueva identidad de marca del grupo, con la que Mapfre busca reforzar su perfil como compañía global, ágil, tecnológicamente avanzada y con un enfoque marcadamente humano.