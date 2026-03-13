El Gobierno de Venezuela firma un acuerdo con Repsol para "garantizar el suministro de gas"

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves un acuerdo para "garantizar el suministro de gas" con la empresa española Repsol y con la italiana Eni.

"Me complace mucho que sea de la mano de dos empresas europeas que se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron la espalda a nuestro pueblo", manifestó la presidenta encargada en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En este sentido, agradeció a las empresas por haber permanecido en Venezuela en los "momentos más duros" y resaltó que producto de ese trabajo se firma un acuerdo para la explotación de Cardón IV, uno de los mayores campos de gas de Latinoamérica que "actualmente se cuenta con una producción de 580 millones de pies cúbicos de gas al día", según indicó en su página la multinacional española.

Según Rodríguez, el acuerdo "garantiza el abastecimiento de gas" en Venezuela para el desarrollo nacional y el consumo doméstico y también permitirá la exportación.

El acuerdo lo firmaron la nueva ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, así como autoridades de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) como su presidente, Héctor Obregón, y en representación de Repsol y Eni Gonzalo Antonio Carrillo Recalde, según dijo VTV.

Repsol "apuesta por ampliar sus inversiones y expandir sus fuerzas productivas con PDVSA en el plan estratégico 2026-2028", añadió el canal estatal que más temprano informó que en la reunión también participó Francisco Gea Pascual de Riquelme, director general de Exploración y Producción y miembro del Comité Ejecutivo de la empresa española.

En febrero, Repsol informó que se estaba preparando para "restablecer y reanudar" las operaciones diarias en Venezuela tras haber recibido las licencias que le permiten operar en el país, según dijo entonces el consejero delegado de la petroquímica, Josu Jon Imaz.

En este sentido, Imaz señaló que la primera contribución será continuar suministrando gas, necesario para el sistema eléctrico venezolano, y al mismo tiempo incrementar su elaboración.

Respecto a la producción de petróleo, dijo que van a restaurar las actividades normales, que incluye involucrar a su equipo en las operaciones, "invirtiendo en la renovación de las instalaciones de producción, como bombas u otras".

Imaz participó el pasado 9 de enero en una reunión celebrada en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, varios miembros de su gabinete y representantes de casi una veintena de petroleras.

En esa reunión, Imaz expresó al mandatario de EE.UU. que la empresa española está preparada para "invertir con fuerza en Venezuela" y para multiplicar por tres su producción de crudo en el país suramericano, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.

El pasado enero, semanas después del ataque estadounidense en el país, el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad la reforma de la Ley de Hidrocarburos impulsada por Rodríguez para incentivar la inversión extranjera.