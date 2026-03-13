Episodio 4: La IA

Ernesto dedica su tiempo a estudiar 4 o 5 carreras de forma simultánea y aun así ha sacado tiempo para apuntarse al curso de Fundamentos de ChatGPT que ofrece Santander Open Academy para no quedarse atrás. Acaba de descubrir todas las posibilidades de la inteligencia artificial y le pregunta cualquier cosa que se le pasa por la cabeza. ¡Es como un cuñado que lo sabe todo, pero de verdad!