Tormenta perfecta de trenes en Fallas: maquinistas de Metrovalencia inician una huelga los mismos días que el Cercanías no llegará a la ciudad

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) inicia este viernes su calendario de paros en Metrovalencia y Tram de Alicante, que tendrá un 75 % de servicios mínimos y del 80 % en los días principales de las Fallas, del 15 al 19 de marzo. La huelga se llevará a cabo tras "haber agotado" las vías de negociación de sus reivindicaciones, centradas en que Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) atienda "las carencias de seguridad" y garantice "un trato justo" para los maquinistas en la negociación colectiva.

La huelga, no obstante, la convoca un sindicato minoritario, con un solo delegado en el comité de empresa de FGV. Fuentes de la Generalitat confían en que el impacto sea menor. Los servicios mínimos son respecto a un servicio especial, reforzado frente a los servicios ordinarios con lo que, en caso de seguimiento de la huelga, habrá más trenes que en un día normal.

Esta situación, en cualquier caso, no cae sobre mojado: se suma a la situación de confusión en torno a las Cercanías, cuyo servicio se va a suspender de 13 a 15 horas a partir de este viernes. Además, los taxistas tienen intención de hacer una huelga a la japonesa, acudiendo en masa al centro de la ciudad.

Para el calendario de marzo (del 13 al 19), en los días de paros se han fijado unos servicios mínimos del 75 % en todas las líneas de metro y tranvía, que se ampliarán al 80 % entre el 15 y el 19 de marzo, los días principales de las Fallas de València, ha informado FGV.

Durante las horas de paros está garantizado el servicio de trenes y tranvías con modificaciones respecto a su hora de paso habitual, ha recordado Metrovalencia.

El secretario de Ferrocarriles Autonómicos, José Javier Bleda, ha considerado abusivos y "elevadísimos" los servicios mínimos, de los más altos que se han fijado en FGV.

Bleda ha manifestado a EFE que el pasado 4 de marzo hubo una reunión en el Tribunal de Arbitraje Laboral en la que el Semaf hizo "el esfuerzo para que la empresa dijera si entendía que podía haber alguna salida o propuesta para desbloquear la situación", sin alcanzar ningún acuerdo.

Asimismo, ha señalado que entre el comité de huelga y la empresa no ha habido negociacón "por falta de voluntad de la empresa" pues el comité de huelga está "plenamente dispuesto a abordar una negociación".

El Semaf, sindicato profesional del colectivo de conducción, representa alrededor de la mitad de la plantilla de los 500 maquinistas de FGV, según ha indicado.

Horarios de los paros

En Metrovalencia los paros en Fallas se llevarán a cabo los días 13 (de 11 a 15h y de 21 a 24:00h), 14 (de 00:00 a 02:00, de 11:30 a 15:30 y de 21:30 a 24:00), 15 (de 00:00 a 02:15, de 11:15 a 15:15 y de 21:30 a 24:00h), 16 (de 00:00 a 02:30, de 12 a 16 y de 21 a 24h), 17 (de 00:00 a 02:00, de 12:30 a 16:30 y de 21 a 24h), 18 (de 00:00 a 02:00, de 12:30 a 16:30 y de 20:30 a 24h), y 19 (de 00:00 a 02:30, de 11:30 a 15:30 y de 20 a 24h).

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Los días 24 y 26 de marzo también habrá paros en Metrovalencia en tres tramos horarios, según el calendario. En el TRAM de Alicante serán los días 13, 16, 18, 20, 24 y 26, todos ellos de 07:00 a 10, de 13 a 16 y de 19 a 21 horas.