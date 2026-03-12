El Gobierno enfría volver a los descuentos en los combustibles y planea rebajas fiscales especialmente para agricultores y transportistas

El Gobierno quiere tomar medidas cuanto antes para intentar frenar el impacto que tiene sobre el bolsillo de los consumidores y sobre las empresas las fuertes subidas de precios de los combustibles de las últimas semanas, impulsadas por la volatilidad de los mercados por la escalada bélica en Oriente Medio. El Ejecutivo aún no ha descartado por completo con ninguna medida y que todas están sobre la mesa, pero enfría la posibilidad de volver a aplicar descuentos obligatorios en el precio final de los carburantes como se hizo por la crisis de la guerra de Ucrania y parece decantarse por aplicar rebajas fiscales, con especial incidencia para los sectores más afectados por las subidas, como el agrícola y el transporte por carretera.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido que en la ronda de contactos que está manteniendo con los agentes sociales y con sectores económicos para diseñar un paquete de medidas consensuado, todos los participantes piden no aplicar bonificaciones como ya se hizo en la anterior crisis energética (con las famosas rebajas de 20 céntimos por litro de carburante) y que reclaman recurrir a medidas fiscales por ser más fáciles de implementar.

Próxima ampliación