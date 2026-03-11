Economía
Inditex pisa el acelerador y cruza la meta de los 6.000 millones de beneficio
El grupo ingresa 39.864 millones, un 3,2% más y gana 6.220, un 6% más | Supera por primera vez los 6.000 millones de ganancias | Ralentiza su crecimiento, pese al empuje del negocio ‘online’ que ya supone el 26,7% del total
Manolo Rodríguez
En un circuito global cada vez más exigente, Inditex ha vuelto a demostrar que mantiene el pulso firme al volante. La multinacional gallega cerró el ejercicio 2025 —comprendido entre el 1 de febrero de 2025 y el 31 de enero de 2026— con resultados de récord tanto en ventas como en beneficios y certifica al alza el cuarto año completo con Marta Ortega como presidenta no ejecutiva y Óscar García Maceiras como consejero delegado al frente del grupo.
La compañía no solo ha defendido su pole position en el sector textil, sino que ha ampliado la distancia con sus rivales en un contexto sociopolítico internacional marcado por la volatilidad y la incertidumbre.
El grupo ha superado por primera vez la barrera de los 6.000 millones de euros de beneficio neto.
(Noticia en ampliación)
