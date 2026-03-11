España apoya el plan de la AIE y se ofrece a liberar 12 días de consumo de sus reservas de petróleo

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha propuesto activar la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de la historia para estabilizar los mercados de petróleo y frenar la enorme volatilidad de los precios provocada por la escalada bélica en Oriente Medio. El organismo dependiente de la OCDE necesita que la medida sea apoyada por unanimidad de todos los países miembros. Si hay consenso o no entre todos los estados, se sabrá hoy mismo. De momento cuenta con el apoyo del Gobierno español para adoptar esa medida, según ha confirmado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en un desayuno informativo.

España se ofrece a una liberación masiva de sus reservas estratégicas de crudo para respaldar la medida coordinada de la AIE. Los almacenes españoles guardan actualmente el equivalente a 92 días del consumo nacional de petróleo (unos 90 millones de barriles), y el Gobierno español está dispuesto a liberar el equivalente a algo más de 12 días para ayudar a la estabilización de los mercados, según ha confirmado Aagesen. La medida supondría que España inyectaría más de 11 millones de barriles de crudo en el mercado, el 13,5% de las reservas totales actuales, y para lo que dispone de 90 días para hacerlo.

La AIE debatió ayer durante una reunión de emergencia de responsables energéticos las medidas a tomar para hacer frente a la volatilidad de los mercados de petróleo. La propuesta de la dirección de la Agencia pasa por la mayor liberación de la historia. Aagesen ha desvelado que el plan pasa por una liberación que más que duplicaría la colocación de 182 millones de barriles que se realizó en 2022 tras la invasión rusa sobre Ucrania en plena crisis energética, hasta alcanzar ahora cerca de 400 millones de barriles liberados.

"España va a apoyar. Nosotros siempre hemos sido solidarios y entendemos que de esta manera también apoyamos a que los mercados estén menos tensionados y que otros países, cuyas tensiones van más allá de los precios, puedan tener respuesta en el suministro", explicó Aagesen en un evento organizado por Europa Press. El Gobierno pretende impulsar una coordinación con los sectores industriales nacionales y con la Confederación Española de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) para diseñar la manera más eficaz de ejecutar la liberación de las reservas.