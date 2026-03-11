Eurostars Hotel Company lanza la marca Dorma Hotels, destinada a clientes de ocio con 29 hoteles en seis países

Eurostars Hotel Company, cadena hotelera de Grupo Hotusa, ha lanzado la nueva marca Dorma Hotels, orientada al viajero vacacional y que suma 29 hoteles ubicados en España, Eslovenia, Francia, Hungría, Italia y Portugal. La compañía ha lanzado esta nueva marca para dar respuesta "a las necesidades del viajero actual" con niveles de calidad básicos más altos. Grupo Hotusa es una organización del ámbito turístico que desarrolla su actividad en más de 130 países, cuenta con una plantilla de más de 6.000 trabajadores y, en 2025, alcanzó una facturación superior a los 1.650 millones de euros.

En 2005, Grupo Hotusa creó la marca Eurostars Hotels, con el objetivo de convertirla en la primera marca de la cadena hotelera Eurostars Hotel Company, con hoteles de gama alta. Pero la idea era configurar con el tiempo una gama completa de hoteles segmentada en función de precios y necesidades de distintos clientes. A esta marca se sumaron más tarde Exe Hotels, Ikonik Hotels, Crisol Hotels, Áurea Hotels, Tandem Suites y Dorma Hotels. Tras la marca Eurostars se sumó a la oferta Exe Hotels, que comprende hoteles modernos y funcionales y que se completó más adelante con la marca de establecimientos actuales Ikonik Hotels y el sello Crisol Hotels, con alojamientos funcionales y estándares esenciales. Los últimos sellos en incorporarse a la cadena han sido la marca boutique de hoteles de autor Áurea Hotels; Tandem Suites & Apartments, que incluye en su directorio suites y apartamentos premium; y Dorma Hotels.

Esta nueva línea de hotel Dorma está pensada para ofrecer una opción de alojamiento donde el huésped disfrute del destino con ubicaciones céntricas, así como seguridad y fiabilidad. El despliegue de Dorma Hotels se realizará de forma progresiva, con el objetivo de consolidar la marca y garantizar una implementación "coherente" en todos los destinos.

Los primeros hoteles en adoptar el nuevo sello serán los de la península Ibérica y luego se incorporarán los establecimientos con los que el grupo ya cuenta en Europa, ubicados en Budapest, Nápoles, Roma, París y Liubliana.

El presidente de Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, ha señalado en una nota de prensa que con Dorma Hotels la compañía da "un paso más en la evolución de la arquitectura de marcas, "reforzando la capacidad para ofrecer propuestas segmentadas y adaptadas". Tras este lanzamiento, la estructura de Eurostars Hotel Company queda segmentada en siete marcas.

Las marcas

Eurostars Hotels reúne establecimientos de alta gama, ubicados en emplazamientos privilegiados y orientados tanto al cliente vacacional como al de negocios. Por su parte, Áurea Hotels integra establecimientos de autor situados en edificios históricos, mientras que Exe Hotels comprende una selección de hoteles funcionales, diseñados para el cliente corporativo y con presencia en once países.

Ikonik Hotels agrupa hoteles de estilo 'trendy' y urbano y Crisol Hotels ofrece un directorio de hoteles con estándares básicos y funcionales. También tiene Tandem Suites, donde se ofrecen apartamentos premium. Finalmente, Dorma Hotels se incorpora a la cadena con hoteles de ocio, concebidos para ofrecer estancias centradas en la experiencia del destino.