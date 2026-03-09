El Ibex 35 cae con fuerza en la apertura arrastrado por el desplome de las Bolsas asiáticas

El petróleo vuelve a triple dígito. El barril del crudo, tanto en Europa como en Estados Unidos, superó la temida barrera de los 100 dólares este domingo, y ha convertido lo que parecía un tropiezo fugaz en los mercados, en un shock financiero más duradero para las Bolsas. El Ibex 35 ha caído con fuerza en la apertura a medida que recrudecen los ataques en Oriente Próximo, con un desplome por encima del 3%, contagiado por la ola de pesimismo en los selectivos asiáticos. Las caídas que vive la Bolsa de Madrid este lunes se suman al 7% de capitalización que cedió el índice durante la semana pasada, su peor semana en cuatro años.

Los miedos sobre el suministro del petróleo en el Golfo Pérsico están detrás de las caídas. El Brent, la referencia del Viejo Continente, se disparó un 10% en la apertura asiática hasta los 102 dólares por barril tras seguir el paso del West Texas Intermediate (WTI). El oro negro ha rebasado, por primera vez desde que Rusia invadiera a Ucrania en 2022, el umbral de los 100 dólares. La revalorización ha sido veloz: desde que Estados Unidos declaró la contienda hace más de una semana, el Brent ha escalado más de un 48%.

El selectivo español acompaña la estela de las bolsas asiáticas, que también han amanecido este lunes con fuertes caídas ante la escalada de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y el repunte histórico del precio del petróleo. El índice surcoreano Kospi se desploma un 5,9%, mientras que el Nikkei 225 de Tokio retrocede un 5,2%, en una sesión marcada por el nerviosismo de los inversores.

Detrás del pánico bursátil está el fuerte repunte del crudo. Durante la madrugada de este lunes, el precio del petróleo se ha disparado en plena escalada militar en Oriente Próximo. El barril de Brent, referencia en Europa, ha alcanzado los 109,03 dólares, con una subida del 17,63%, mientras los futuros del crudo estadounidense WTI superan los 105 dólares.

De consolidarse estos niveles, el petróleo se situaría en máximos no vistos desde la crisis energética de 2022, lo que aumenta el temor a un nuevo shock inflacionista a escala global.

Las caídas en los mercados, junto con el fuerte encarecimiento del crudo, reflejan el nerviosismo de los inversores ante una posible interrupción del suministro mundial de petróleo, en un momento de máxima tensión geopolítica tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán y el asesinato del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

Japón y China, entre los más expuestos

La reacción ha sido especialmente intensa en Japón, uno de los mayores importadores mundiales de petróleo y gas. Sin señales de que las hostilidades en Oriente Próximo vayan a remitir y con petroleros evitando cruzar el estratégico Estrecho de Ormuz, el mercado japonés amplía las pérdidas registradas la semana pasada, cuando el Nikkei ya acumuló un descenso cercano al 5,5%.

En China, otro gran importador de crudo, el principal índice de grandes valores cedía alrededor de un 1,7%. Sin embargo, el impacto ha sido más limitado debido a las reservas estratégicas de petróleo que mantiene el país asiático.

El miedo se extiende a Wall Street y Europa

La ola de ventas ya se ha trasladado a los mercados occidentales. Los futuros del S&P 500 cedían cerca de un 2%, mientras que los futuros del Nasdaq caían alrededor de un 2,3%.

En Europa, los futuros del Euro Stoxx 50 y del DAX alemán retrocedían alrededor de un 2%. En el Ibex 35 se delantan caídas del 3%, mientras que en Italia, el FTSE MIB marca desplomes del 1%.

Temor a una escalada del conflicto

La reacción de los mercados llega después de que Irán confirmara el relevo en el liderazgo del régimen tras la muerte de Jameneí. La Asamblea de Expertos ha nombrado como nuevo líder supremo a su hijo, Mojtaba Jameneí, considerado un clérigo de línea dura con fuertes vínculos con la Guardia Revolucionaria.

Noticias relacionadas

Los operadores temen que una escalada militar pueda afectar a infraestructuras petroleras o al transporte marítimo en el Golfo Pérsico, lo que provocaría una reducción de la oferta mundial de crudo y presionaría aún más los precios de la energía.