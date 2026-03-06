El precio de la vivienda registra su mayor subida en 18 años

El precio de la vivienda se disparó un 12,7% el año pasado, su mayor subida desde 2007 —cuando se revalorizó un 9,8%— y un 4,3% por encima del cierre del año pasado, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes. Con el resultado de 2025, el coste de comprar una casa encadena ya doce años consecutivos de incrementos.

En el caso de los inmuebles de obra nueva, los crecimientos registrados alcanzaron el 11,3% en 2025, también su mayor alza desde el año en el que se alcanzó el máximo antes del estallido de la burbuja, cuando se rozaron los incrementos interanuales del 12%. Los inmuebles de segunda mano (prácticamente el 80% de las compraventas totales) se disparó un 13,1%, también la mayor de la serie histórica del organismo.

"Estos datos confirman que el precio de la vivienda continúa su escalada y cierra el año con un incremento muy significativo, consolidando los ritmos de crecimiento más intensos registrados desde el periodo previo a la crisis financiera de 2007. Este encarecimiento responde a la combinación de una demanda sólida, con condiciones hipotecarias más favorables frente a una oferta muy limitada", explica María Matos, directora de Estudios del portal Fotocasa.

En este sentido, solo en el último trimestre de 2025, los precios subieron un 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior, una décima más que en el trimestre previo y su tasa más elevada una vez más desde el primer trimestre de 2007, cuando se superó el 13% de incremento. Con la subida del cuarto trimestre del año pasado, el precio de la vivienda libre acumula 46 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

“Aunque el encarecimiento del mercado residencial se mantiene de forma ininterrumpida desde 2014, ha sido especialmente en los dos últimos años cuando el crecimiento se ha intensificado, con tasas superiores al 10%. Con el cierre de 2025, nos encontramos ante un escenario de incrementos a ritmos récord, hasta el punto de que el valor de la vivienda ya se sitúa en niveles no vistos ni siquiera durante los años de la burbuja inmobiliaria", contextualiza Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com.

Todas las comunidades suben por encima del 10%

Todas las comunidades autónomas elevaron el precio de la vivienda en 2025 y todas lo hicieron a un ritmo de dos dígitos, por encima del 10%. Los mayores incrementos medios se registraron en Murcia, donde se alcanzó el 14,3%, seguido de Aragón y Castilla y León (14%) y La Rioja (13,9%). Por detrás, destaca el comportamiento de Asturias (13,5%), Comunida de Madrid (13,4%) y Andalucía (13,1%). En el lado opuesto, los incrementos más moderados se registraron en Cataluña (11,3%), Castilla-La Mancha (11,5%) y Cantabria y Canarias (11,8%), según el INE.