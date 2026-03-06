La pesca del salmón, en tela de juicio en España: solicitan que sea declarado "en peligro de extinción"

"No estamos dispuestos a consentir la extinción del salmón como espectadores angustiados". Esta frase, pronunciada por Ignacio Martínez, presidente de la asociación para la conservación de la biodiversidad 'Saxífraga', resume el sentir de más de una veintena de colectivos, entre ellos los integrados en la Red de Representación Ambiental de Asturies (RR AA), que han decidido dar un paso al frente en la lucha por la supervivencia de la especie en España. Saxífraga ha registrado una solicitud formal ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que la especie (Salmo salar) sea incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) en su máxima categoría de amenaza: "En Peligro de Extinción".

La petición, lejos de ser un mero trámite administrativo, se asienta sobre un sólido argumentario científico que, a juicio de la asociación, cumple con los criterios orientadores del propio Ministerio. La propuesta ha tenido eco en Asturias: la RR AA acordó este jueves lanzar una campaña estratégica por los ríos asturianos, articulada en relación con esta iniciativa de Saxífraga.

"Frente a la desidia e inacción cómplice del gobierno español y a la necedad de comunidades gobernadas por ignorantes e irresponsables, apostamos por un futuro para una especie protegida", ha señalado Ignacio Martínez.

Una especie en retroceso

El diagnóstico que presenta Saxífraga es el de una especie en retroceso generalizado en todo su rango de distribución europeo, donde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ya la cataloga como 'Vulnerable'.

Sin embargo, la situación en España es aún mucho más grave. Las poblaciones ibéricas representan el límite sur de distribución de la especie en el continente, lo que las convierte en particularmente sensibles a los efectos del cambio climático y en un acervo genético de incalculable valor cuya desaparición supondría una contracción irreversible de su hábitat global.

Estado de conservación de las poblaciones de salmón en España. / NASCO (2019) y Álvarez et al. (2010)

Los datos aportados por la organización dibujan un panorama crítico estructurado en dos grandes evidencias. La primera es la drástica reducción de su área de distribución. En las últimas décadas, el salmón ha dejado de reproducirse en una parte muy significativa de los ríos donde era habitual.

Colapso poblacional

Según el análisis de Saxífraga, de los ríos con presencia constatada a principios del siglo XXI, hoy solo se confirma la reproducción natural en aproximadamente la mitad. Su área de ocupación actual se limita a cuencas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, desde el Miño hasta el Bidasoa, con desapariciones locales ya consolidadas en el resto de su antiguo territorio.

El segundo pilar de la solicitud es el colapso poblacional observado en las últimas tres generaciones de la especie, un periodo que se estima en unos 15 años. Para ello, la asociación se apoya en el análisis de las capturas de pesca deportiva, un indicador indirecto pero revelador de la abundancia de reproductores.

La tendencia es "inequívocamente descendente", con caídas abruptas y generalizadas en el conjunto del Estado, según Saxífraga. El declive es especialmente acusado en los ríos considerados históricamente como los más robustos y emblemáticos para la especie, como son los asturianos Nalón-Narcea, Sella y Cares-Deva, cuyas cifras de capturas reflejan la magnitud del colapso.

Un complejo cóctel de amenazas

Detrás de este declive, Saxífraga identifica un cúmulo de presiones que actúan de forma sinérgica. La fragmentación de los ríos por presas e infraestructuras hidroeléctricas se erige como una barrera infranqueable para que los salmones accedan a sus áreas de reproducción en los tramos altos.

Capturas de salmón en Asturias (1949-2025) / LNE

A esto se suman la contaminación de origen diverso, los efectos genéticos y sanitarios derivados de los escapes en la acuicultura, la presión histórica de la sobrepesca y las repoblaciones sin el debido control científico. Este complejo cóctel de amenazas se completa con la competencia y depredación por parte de especies invasoras como el salmón del Pacífico (Oncorhynchus gorbuscha), y el aumento de las temperaturas asociado al cambio climático.

La inclusión en el CEEA, argumenta Saxífraga, no es un fin en sí mismo, sino la herramienta legal necesaria para articular una respuesta coordinada y efectiva. Obligaría a la redacción de una Estrategia Estatal de Conservación y a la puesta en marcha de Planes de Recuperación que armonicen las políticas de las distintas comunidades autónomas.

Eliminar barreras fluviales

La entrada del salmón en el Catálogo permitiría, además, priorizar la eliminación de barreras fluviales y la restauración de los hábitats, reorientar las políticas de repoblación bajo criterios científicos y, de forma inmediata, eliminar la mortalidad de reproductores causada por la pesca deportiva.

La desaparición del salmón atlántico en España, según la organización, trascendería la mera pérdida de una especie emblemática, ya que es un conector funcional de ecosistemas, un vehículo que transporta nutrientes marinos hacia los tramos altos de los ríos, enriqueciendo unos ecosistemas fluviales de cabecera, a menudo oligotróficos.

Su declive, advierte el colectivo, pondría de manifiesto el fracaso de los esfuerzos de conservación en los espacios de la Red Natura 2000 que él mismo ayudó a designar, al romper la conectividad ecológica entre la montaña y el mar. Saxífraga considera que la evidencia es concluyente y que ha llegado el momento de dotar a la especie del marco jurídico necesario para intentar revertir una tendencia que, de no actuar, parece abocada a su desaparición en los ríos españoles. "Nuestro salmón, en sus aguas, nunca más en nuestras mesas, por el bien de todos", ha concluido Ignacio Martínez.