Nestlé cierra 2025 con un 4,8% más de ventas en España y la inversión más alta en 10 años

Nestlé en España cerró 2025 con una cifra de negocio que ascendió a 2.894 millones de euros, impulsada por el incremento de las ventas en el mercado nacional, que alcanzaron los 1.619 millones (+4,8%), y por el crecimiento de las exportaciones, al tiempo que registró la inversión más alta en los últimos 10 años, 96 millones de euros, informa este jueves en un comunicado. La empresa subraya que, por segundo año consecutivo, las exportaciones superaron los 1.000 millones de euros, alcanzando los 1.274 millones de euros, cifra que representa el 44% de las ventas totales.

"El ejercicio vino marcado por una volatilidad elevada y el encarecimiento de las materias primas clave (café o cacao) que, un año más, siguieron al alza", indica la compañía, que añade que la inflación continuó afectando al poder adquisitivo de los consumidores, acelerando los cambios en los hábitos de consumo iniciados en años anteriores. En este contexto, con la finalidad de lograr una "mayor agilidad y eficiencia" la compañía reforzó el apoyo a sus marcas, incrementó la actividad promocional y potenció su capacidad de adaptación al mercado, explica.

"En un entorno de constante cambio, mantenemos la senda del crecimiento con un rumbo claro: crecer de manera sostenible, con nuestras fábricas en España como puntal de desarrollo, y apostando por nuestras marcas más estratégicas y por la innovación diferencial. En 2026, vamos a seguir intensificando esta apuesta y reforzando la conexión de nuestras marcas con el consumidor", ha destacado el director general de Nestlé España, Jordi Llach.

Mejoras en los centros de producción

En 2025, Nestlé elevó un 26% las inversiones realizadas en España que ascendieron a 96 millones de euros "la cifra más alta de la última década"; la mayor parte, 85 millones, se destinó a potenciar la competitividad de los 10 centros de producción que la empresa tiene en el país. El resto, 11 millones de euros, se invirtieron en las áreas de administración, ventas y tecnologías de la información; por negocios, las inversiones más elevadas se destinaron a cafés, chocolates y nutrición.

"En 2025, hemos hecho el mayor esfuerzo inversor de la última década. La mayor parte de las partidas se han destinado a potenciar la competitividad de nuestras fábricas. Hemos abierto nuevas líneas y entrado en nuevas categorías. Además, hemos seguido apostando por instalaciones pioneras en términos de sostenibilidad, sin olvidar el apoyo a proveedores y agricultores locales con los que trabajamos mano a mano", remarca Llach.

Nestlé siguió avanzando en su compromiso de alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050, pues las fábricas españolas de la compañía redujeron un 48% las toneladas de GEI por tonelada de producto con respecto a 2018, lo que equivale a cerca de 80.000 toneladas menos de emisiones netas. En esta línea, las medidas implementadas permitieron una reducción del 30% del consumo total de energía en las plantas españolas, así como un descenso del 30% en el uso de agua durante el periodo 2021-2025.