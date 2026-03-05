El ‘comité de crisis’ de la UE descarta medidas urgentes por los precios de petróleo y gas en plena escalada bélica en Oriente Medio

La Comisión Europea y los estados miembros están reforzando su coordinación para hacer una vigilancia estrecha de los efectos de la escalada bélica en Oriente Medio sobre la seguridad de suministro energético y sobre los precios del petróleo y del gas natural, que se han disparado en los últimos días en plena convulsión. Pero de momento, los expertos del ‘comité de crisis’ de la UE no considera necesario proponer acciones coordinadas de toda la Unión Europea ni los países tienen previsto adoptar medidas urgentes de alcance nacional.

Bruselas había convocado entre ayer y hoy reuniones de urgencia de un ‘comité de crisis’ energético para reforzar la monitarización sobre los mercados de crudo y gas tras el ataque de EEUU e Israel sobre Irán y la respuesta de Teherán con ataques a otros países de la región. El ‘Energy Task Force’ es un grupo de coordinación entre la Comisión Europea y los estados miembros, en el que también participan entidades como el Banco Europeo de Inversiones o las asociaciones de reguladores energéticos del continente, para coordinar reformas a largo plazo sobre el mercado energético o analizar la propuesta de medidas urgentes en caso de ser necesario.

La escalada bélica llevó a la Comisión Europea a adelantar las reuniones del grupo de trabajo. Este miércoles se han reunido dos ‘comités de crisis’ de expertos técnicos, uno sobre petróleo y otro sobre gas natural, y el jueves se reunirá el ‘Energy Task Force’ integral sobre materias energética. Los expertos que han participado en las primeras reuniones no ven necesario adoptar ya medidas extraordinarias y no han avalado ninguna propuesta específica de acciones especiales , según confirman a EL PERIÓDICO fuentes comunitarias al tanto de la situación. Estos grupos de trabajo se centran en la coordinación de Bruselas y los Veintisiete en materia energética, pero el poder decisorio para impulsar medidas concretas recae en todo caso en la Comisión Europea.

Tanto en el caso del grupo sobre petróleo como en el de gas natural, los expertos de ambos grupos de trabajo entienden que de momento no se ve riesgo de problemas serios de seguridad de suministro, aunque reconocen que la evolución de los precios sí son motivo de “gran preocupación”. La duración del conflicto, los datos sobre las infraestructuras energéticas que puedan suponer los bombardeos y circunstancias como el cierre del estrecho de Ormuz son los factores que determinarán la intensidad de las consecuencias para los mercados energéticos y para Europa.

“No se han solicitado medidas coordinadas a nivel de la UE, ni los estados miembros planean medidas individuales”, apuntan fuentes comunitarias en referencia a los resultados de ambos comité de expertos de petróleo y de gas. El próximo grupo de trabajo técnico del petróleo podría celebrarse la próxima semana, mientras que el próximo encuentro del comité de gas natural en principio se prevé para el próximo 26 de marzo aunque pueda adelantarse en caso de ser necesario.

La primera reacción de los mercados a los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán para hacer caer el régimen de los ayatolás fue casi de pánico, con fuertes alzas de los precios tanto del petróleo como sobre todo del gas natural, pero de momento muy lejos de las cotas alcanzadas en lo pero de la crisis energética con el inicio de la invasión de Rusia sobre Ucrania en 2022.