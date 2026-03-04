Naturgy encara nuevos cambios en su consejo por la salida total de BlackRock y el mayor poder de Criteria

Naturgy va a tener que afrontar otra reordenación en su consejo de administración apenas dos semanas después de anunciar la anterior. Los nuevos cambios accionariales en la energética empujan a la reorganización de su órgano de gobierno. El gigante BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, ha completado su salida del accionariado del grupo con la venta de la participación que le quedaba, y la operación ha sido aprovechada de nuevo por Criteria para reforzar aún más su posición como mayor accionista.

El fondo GIP, controlado ahora por BlackRock, ha puesto fin a una década de presencia en el capital del grupo español con dos colocaciones aceleradas en tres meses con las que se ha desprendido conjuntamente de un paquete total de un 18,5% del capital y con las que ha hecho caja por 4.494 millones de euros. El fondo GIP ya colocó el pasado diciembre en bolsa un 7,1% del capital de la energética española por 1.703 millones de euros y esta semana culminó su adiós a Naturgy con otra colocación exprés dirigida a inversores cualificados de otro 11,4% con la que ha obtenido 2.791 millones de euros.

Ambas operaciones han sido aprovechadas por Criteria, el brazo inversor de la Fundación LaCaixa, para reforzarse como mayor accionista, comprando un 4,5% adicional y elevando su participación hasta el 28,5%. En la primera colocación, CriteriaCaixa adquirió un paquete del 2% por 485 millones y en la segunda operación sumó otro 2,5% extra por 611 millones. Naturgy anunció el mes pasado una reordenación de su consejo para adaptarlo a los cambios que había provocado solo la primera venta parcial de GIP-BlackRock, y ahora afronta nuevos movimientos tras el adiós definitivo del gigante de los fondos de inversión.

Una doble dimisión esperada

Naturgy había propuesto a la próxima junta de accionistas, que se celebrará el 24 de marzo, ya una primera reordenación. Una propuesta que implicaba elevar el peso del fondo de australiano IFM (con un 15,5%) con un tercer consejero, igualando los asientos que ya tiene Criteria (a pesar de que tenía ya una participación mucho mayor, entonces del 26%), y para reducir de tres a dos consejeros el poder del gigante BlackRock-GIP tras la desinversión. Ahora, tras la venta de la participación que le quedaba, BlackRock saldrá del consejo. Se da por hecho que sus dos consejeros presentarán su dimisión de manera inminente, y quedarán vacantes esas plazas.

Los estatutos de Naturgy establecen que el consejo de administración puede tener un mínimo de 11 miembros y un máximo de 16. Actualmente el órgano de gobierno tiene 15 consejeros, con una plaza vacante porque el núcleo duro de accionistas (o directamente Criteria) prefería no ocuparla para favorecer el equilibrio de poder y en pro de la búsqueda acuerdos entre socios con mayorías reforzadas para tomar decisiones estratégicas.

Con la marcha de BlackRock y la dimisión de sus consejeros, la cúpula de Naturgy legalmente quedará inicialmente solo con 13 miembros. El consejo podría seguir funcionando con esos 13 miembros sin problema, y en principio la esperada doble dimisión no tiene por qué afectar a la propuesta trasladada a la junta de accionistas, que formalmente podría mantenerse.

Paz accionarial no aritmética

Con la composición actual de un consejo de 15 miembros, los grandes accionistas tienen derecho a obtener un consejero por cada paquete accionarial del 6,66%. CriteriaCaixa ahora tendría derecho directamente a elevar su peso en la cúpula de tres a cuatro miembros, aunque no puede darse por seguro que el brazo inversor de LaCaixa lo reclame. El núcleo estable de socios ya aprobó por unanimidad proponer a la junta un aumento de dos a tres miembros la representación de IFM, a pesar de que aritméticamente solo tendría peso para contar con dos asientos.

El propio presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ya admitió que el reparto propuesto a la junta no era "matemático", sino que reconocía el "compromiso de los accionistas con la compañía". IFM siempre ha insistido que su visión en Naturgy es de largo plazo, y que sus inversiones no duran años, sino décadas.

Tras los movimientos recientes, CriteriaCaixa se posiciona claramente como accionista principal (28,5%) y le siguen el fondo australiano IFM (15,5%), el fondo CVC (13,8%), Corporación Financiera Alba (5%) y el grupo estatal argelino Sonatrach (4,1%). Criteria, IFM y CVC (en este caso sumando también la parte de Alba) cuentan con tres consejeros, mientras que el grupo Sonatrach no tiene presencia en el consejo de administración. El consejo también cuenta con tres consejeros independientes y un consejero ejecutivo, que es el presidente Francisco Reynés que se da la circunstancia, además, que también es vicepresidente de la propia Criteria.