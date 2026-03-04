Japón se sube a los cohetes de PLD Space: Mitsubishi lidera una ronda de inversión de 180 millones en la firma ilicitana

Más combustible para los cohetes de PLD Space. La compañía ilicitana no solo se asegura los recursos necesarios para continuar con el desarrollo de sus lanzadores espaciales, sino que, además, logra un socio industrial y comercial de primer nivel, que le abrirá las puertas del mercado asiático.

Se trata de la japonesa Mitsubishi Electric Corporation, que lidera, junto a Cofides, la ronda de financiación de 180 millones de euros que la firma fundada por Raúl Torres y Raúl Verdú acaban de cerrar. Una inyección de capital en la que también participan el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades -a través del CDTI, que ya era accionista de la firma- y la gestora Nazca Capital a través de Nazca Aeroespacial Innvierte I FCR, el mayor fondo español especializado en defensa y uno de los mayores de Europa.

Con esta nueva aportación, PLD Space ya ha captado más de 350 millones de euros desde su creación, a lo que hay que sumar los hasta 169 millones de euros del programa European Laucher Challenge de la Agencia Espacial Europea (ESA), para el que también ha sido seleccionada.

Mayor escala

"Esta financiación refuerza nuestro liderazgo tecnológico e industrial en el mercado de lanzadores y nos permite ejecutar la siguiente fase de nuestra estrategia con la rapidez y la escala necesarias para competir a nivel mundial", ha destacado el presidente de la compañía, Ezequiel Sánchez, que recuerda que el Miura 5 -su primer cohete capaz de transportar carga comercial al espacio- "se diseñó para cubrir un vacío claro y creciente de capacidad en el mercado, y este respaldo fortalece nuestra capacidad para dar el salto a nuestras operaciones comerciales".

Así es la primera unidad del cohete español Miura 5. / PLD SPACE

En concreto, el nuevo capital impulsa la ampliación de la capacidad industrial de PLD Space y aumenta su capacidad de producción y de ensayos. Al respecto, cabe recordar que hace apenas unos días la compañía firmaba también un Memorándum de Entendimiento con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche para acelerar los trámites para la construcción de su futura factoría de cohetes en serie.

Una instalación clave para alcanzar la cadencia de más de 30 lanzamientos anuales con el Miura 5 que la firma aspira a conseguir para el año 2030. El primer vuelo de este lanzador está previsto para este mismo año 2026 desde el puerto espacial de la ESA en la Guayana Francesa, donde ya construye las instalaciones necesarias.

Satélites de Mitsubishi

Pero el acuerdo con Mitsubishi va más allá de una simple inyección de capital. El objetivo es aprovechar la presencia de la compañía nipona en el negocio espacial, su experiencia industrial y los contratos de lanzamientos múltiples para apoyar el despliegue de futuras constelaciones de satélites. Así, PLD Space prestará a Mitsubishi Electric servicios de lanzamiento de pequeños satélites con su cohete Miura 5 para Japón y la región asiática, lo que, a juicio de los responsables de la firma, refleja la confianza del mercado internacional en la compañía y la sitúa como un proveedor de infraestructura fiable a escala global.

"Al combinar la capacidad de lanzamiento de PLD Space con las fortalezas de Mitsubishi Electric en el negocio de satélites, podremos responder a la evolución de las necesidades de los clientes, también en los mercados internacionales", ha apuntado el presidente ejecutivo y presidente del grupo de Sistemas de Defensa y Espacio de Mitsubishi Electric, Tomonori Sato.

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha recalcado que "el cierre de esta ronda consolida un proyecto estratégico nacido en nuestro país y con proyección global, situando a España en una posición clave en la nueva economía del espacio". En la misma línea, la presidenta de Cofides, Ángela Pérez, asegura que la operación y la alianza con Mitsubishi Electric Corporation contribuyen a que "España desempeñe un papel relevante en la autonomía europea de acceso al espacio". Por último, el presidente de Nazca, Carlos Carbó, ha señalado la "oportunidad" que supone esta inversión en un mercado con enorme potencial.

Trayectoria

Con 170 millones de euros de financiación captados antes del cierre de esta nueva ronda, PLD Space ha alcanzado un grado de madurez tecnológica e industrial inédito en el sector de los lanzadores. Así, la ilicitana fue la primera compañía privada europea en lanzar un cohete al espacio -el demostrador tecnológico Miura 1, en octubre de 2023- y tiene ya finalizado y a punto de lanzar el Miura 5, con capacidad para poner en órbita una carga de hasta 500 kilos.

La firma se caracteriza por una estrategia basada en la integración vertical -es decir, controla todas las fases del proceso de diseño y construcción de sus lanzadors- la reducción de riesgos y una ejecución rigurosa.

Instalaciones de la ESA en Kourou / EFE

La compañía también ha avanzado de forma significativa en la remodelación del complejo de lanzamiento en el CSG en Kourou (Guayana Francesa), y ha sido seleccionada para el programa European Launcher Challenge (ELC) de la ESA, valorado en 169 millones de euros.

El nuevo capital acelerará sus planes para la explotación comercial de los lanzamientos. "A medida que sigue creciendo la demanda de acceso al espacio, estamos reforzando el ritmo de ensayos y la cadencia de vuelos necesarios para mantener la continuidad operativa en todas nuestras ubicaciones. Este enfoque refuerza los márgenes operativos y los marcos de garantía que los operadores globales utilizan para asegurar sus estrategias de acceso a órbita a largo plazo", explica Ezequiel Sánchez.

En paralelo, PLD Space ya trabaja también en una nueva familia de lanzadores, los Miura Next, de mayor potencia y capacidad de carga, con los que prevé competir en todos los segmentos del mercado del transporte espacial. Incluidas las misiones tripuladas, para lo que ha desarrollado su propia cápsula, que ha bautizado como Lince.