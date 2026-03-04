Energía
España arranca 2026 con un nuevo récord de turistas extranjeros en enero, con 5,13 millones
El gasto de los visitantes superó los 7.800 millones de euros, un 9,3% más, con Reino Unido como principal país emisor y Canarias como primer destino elegido
El turismo sigue en forma, aunque a un ritmo más moderado respecto al del comienzo del año anterior. España recibió en enero 5,13 millones de turistas internacionales, un 1,2% más que un año antes, con un gasto que ascendió a 7.805 millones de euros, un 9,3% más, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se mantiene, así, la tendencia de los últimos dos años, con un crecimiento del gasto por encima de las llegadas.
Reino Unido sigue como primer país emisor de turistas (con casi 900.000 turistas y un aumento del 3,3%, respecto al mismo periodo de 2025), seguido de Alemania (527.327 nacionales, un 2% menos) y de Francia (517.788 turistas, un 19,5% menos). Reino Unido y Alemania fueron también los principales países con mayor gasto (13,9% y 10,6% del total, respectivamente), pero les sigue Países Nórdicos (7% del total).
En el capítulo de gasto destaca en enero el conjunto de países de ‘resto del mundo’, cuyo desembolso crece un 18,8% e Italia, cuyo gasto sube un 16,5%.
Canarias fue el primer destino principal de los turistas en enero, con 1,4 millones de turistas, un 4,9% más que en enero de 2025; seguido de Cataluña, que cedió un 6,2% de turistas hasta situarse en algo más de un millón, y la Comunidad de Madrid (un 8,8% más, hasta los 766.365). En el capítulo del resto de comunidades, estas en global aumentaron sus visitantes internacionales un 1,2%, rozándose los 500.000 turistas.
