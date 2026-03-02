Óscar Puente sobre la retirada de pruebas en Adamuz: "El error de Adif fue no comunicar inmediatamente al juzgado el acopio de esas piezas"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria española, "no actuó a mala fe" ni ocultó pruebas al retirar material tras el accidente sufrido en Adamuz el pasado 18 de enero. "El error de Adif fue no comunicar inmediatamente al juzgado el acopio de esas piezas", reconoció el ministro este lunes durante Los Desayunos del Ateneo.

Puente desarrolló que Adif hizo acopio únicamente el 22 y 23 de enero de aquellas pruebas que habían descartado previamente la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la Guardia Civil, que se retiraron de la zona el 21 y 22 de enero, respectivamente. El motivo de la recogida, señaló el ministro, que es la propia investigación que está llevando a cabo la empresa del accidente, que se traducirá en un informe.

"Adif recabó pruebas que para la CIAF y la Guardia Civil no se consideraron relevantes. No eran partes de la infraestructura del lugar del descarrilamiento, sino entre 100 y 300 metros, en lo que se busca contrastar el estado de otras soldaduras", comentó el ministro, que recordó que, si el administrador no llega a recogerlas, hoy "estarían en la chatarra". Puente apuntó que el día 30 de enero, cuando se llevaban cuatro días trabajando en la obra de reconstrucción, la Guardia Civil consideró interesante analizar unas pruebas y Adif las puso a su disposición.

Puente pone el foco en las mediciones

Durante su intervención en Los Desayunos del Ateneo, Óscar Puente aseguró que "todas las mediciones" que se hicieron en la infraestructura en los días previos al accidente de Adamuz, "con los parámetros de seguridad establecidos", no dieron ninguna alarma de lo que acabó ocurriendo. El ministro entonces, apuntó a que una de las conclusiones que extrae es que hay que debatir sobre si hay que variar los márgenes de seguridad, es decir, los parámetros en los que la circulación es segura. "Si lo hiciésemos, entraríamos en una dinámica en la que la infraestructura tendría que ser revisada casi de forma diaria en todos sus puntos. No es asumible", añadió.

Sobre la inversión en mantanimiento de la infraestructura, Puente explicó que es el "adecuado" y muy próximo al de otros países europeos como Francia o Italia. A este respecto, matizó: "Como ministro duermo más tranquilo gastrando 150.000 euros al año por kilómetro que 110.000 euros. Aún así, vamos a incrementar el gasto en mantenimiento, fruto del acuerdo con los sindicatos, además de recuperar servicios que están externalizados para que los haga Adif. Soy un firme creyente de que lo público gestiona lo público mejor".

En referencia a la red de Rodalies de Cataluña, el ministro ha destartado que los problemas actuales sean de inversión: "Se han invertido 1.200 millones de euros en dos años. Estamos al límite de las obras que se pueden llevar a cabo sin dañar prestacion del servicio. Es cierto que ha habido años en los que no se ha invertido, pero la raiz del problema está en la complejidad y antiguedad de la red, cuyo diseño la hace vulnerable", matizó. En este punto, Puente afirmó que hay que repensar el futuro de la línea R1.