OpenAI recauda 110.000 millones de dólares en financiación de Nvidia, Amazon y SoftBank

Lluvia de financiación en la IA. OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, ha logrado elevar su valoración hasta los 730.000 millones de dólares (618.000 millones de euros) tras cerrar una ronda de financiación con Amazon, Nvidia y SoftBank, por un importe total de 110.000 millones de euros (93.200 millones de euros). Amazon ha inyectado el importe más significativo, con 50.000 millones (42.338 millones de euros), mientras que SoftBank y Nvidia repartieron 30.000 millones (25.403 millones de euros) cada uno.

Esta es la última inversión dentro de una cadena de inversiones circulares entre los principales actores del sector de Big Tech desde el verano pasado. OpenAI, que opera como una empresa privada, ha comunicado este viernes que prevé juntar nuevos inversores a medida que avance la ronda de financiación. Varios gigantes tecnológicos ya han irrumpido en la start-up, como Microsoft, que retiene un 27% del capital en el grupo, así como grandes del capital riesgo, como Sequoia Capital.

La medida llega en una semana complicada para el sector tecnológico, en la que crece la preocupación por el aumento de los gastos de capital y aumentan las expectativas en torno a la rentabilidad. Nvidia, la mayor empresa del mundo y líder en la fabricación de mirochips, se ha visto bajo fuerte presión de los inversores en las últimas semanas. La compañía, a pesar de haber disparado sus ingresos un 73% en 2025, ha vivido un desplome del casi 10% en dos sesiones.

Angelo Meda, gestor del fondo de renta variable europea, Banor SICAV, considera que los temores en el sector de la IA podrían contagiar a las empresas del software. "El mercado se está comportando con las empresas de software perjudicadas por la transición tecnológica de la IA, como un esquiador que practica biatlón", explica. "Primero sube de forma continua largas pendientes, y luego dispara a cinco blancos de tiro. Es decir, castiga a las compañías más afectadas".

El fundador de la start-up de inteligencia artificial Sam Altman, reconoció las preocupaciones del mercado en una entrevista con el canal de noticias estadounidense, CNBC. "Entiendo de dónde viene la preocupación", destacó. "Esto solo tiene sentido si se generan nuevos ingresos para todo el ecosistema de la IA". Además, también tomó la oportunidad para acoger la inversión de Amazon. "Puede aportarnos mucho en términos de nueva demanda y oportunidades en el mercado", concluyó.