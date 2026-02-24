Terram Capital lanza su segundo fondo de deuda privada de 200 millones junto a Inveready

El fondo de deuda Terram Capital ultima el lanzamiento de un nuevo fondo de deuda alternativa, que contará esta vez con la gestora Inveready como inversor ancla, que sustituirá a Atitlan, grupo valenciano que hasta ahora había sido 'anchor inversor' del vehículo capitaneado por Ignacio Novela, donde se mantendrá como inversor financiero, según avanzan fuentes oficiales.

Terram lanzará en las próximas semanas su segundo fondo —el tercero si se tiene en cuenta el primero de Amento Capital, predecesora de Terram—, que aspira a levantar alrededor de 200 millones de euros. La estrategia seguirá siendo la misma, conceder soluciones de financiación flexibles, cuya garantía son activos reales, en su mayoría inmuebles, pero también de otro tipo.

Este vehículo no tendrá a Atitlan como inversor ancla, como así ocurrió con el anterior. El motivo es que el grupo valenciano liderado por Roberto Centeno y Aritza Rodero cuenta con otras estrategias muy exigentes en capital, especialmente su negocio 'agro' de la mano de la gestora de Banco Santander, que aspira a desplegar hasta 500 millones de euros en campos de cultivo en los próximos años.

El 'anchor inversor' del nuevo vehículo será Inveready, gestora capitaneada Josep María Echarri, 'gurú' del capital riesgo que entre sus grandes operaciones destaca la creación y posterior venta de MásMóvil, donde algunas informaciones apuntan que multiplicó por 150 veces su inversión. Esta gestora de fondos de inversión alternativa suma 2.500 millones de euros activos bajo gestión, ecosistema al que se sumará ahora Terram, en un acuerdo que comenzó a gestarse el pasado verano y se completó con éxito el pasado mes de diciembre, confirman las mismas fuentes.

Acuerdo con Andbank

El nuevo fondo que se canalizará a través de la gestora común Terram Inveready Credit Partners ha alcanzado un acuerdo de coinversión con Andbank. La entidad financiera invertirá en operaciones lideradas por el nuevo vehículo siempre y cuando cumplan con el visto bueno de sus comités internos. En un comunicado, Josep María Echarri, de Inveready, ha asegurado que la incorporación de Terram al perímetro de su gestora responde al objetivo de "ampliar nuestra propuesta de valor y cartera de productos para seguir creciendo en nichos atractivos en la inversión alternativa en España". Por su parte, Ignacio Novela, socio fundador de Terram Capital, considera que este acuerdo "aportará acceso a nuevos inversores institucionales".

Financiación flexible

Terram Capital es uno de los grandes especialistas de los que se podría calificar como sector de la deuda oportunista o situaciones especiales en las que el colateral es un activo real, bien un inmueble o de otra clase, como una concesión o una infraestructura. Por ejemplo, en 2023, refinanciación las colas de una deuda que mantenía la familia propietaria del hotel Don Juan Resort, en Lloret de Mar, estabilizó el balance del complejo y salió de la operación traspasando su crédito a Maslow Capital 19 meses más tarde.

Otra operación de estas características fue la financiación concedida a Allen Sanginés-Krause, banquero conocido por su amistad por el Rey Juan Carlos I, para la adquisición de un edificio de viviendas destinadas al alquiler vacacional. Fuera del 'ladrillo', Terram ha participado en transacciones de renovables, en la construcción y operación de un portfolio de 83 megavatios (MW). Los préstamos que concede el vehículo tienen plazos medios de dos años y medios y tickets a partir de los diez millones.