El Gobierno lo deja claro en Ibiza: si vives en casa de tus padres, puedes tener que pagar impuestos

Las autoridades han comenzado a aclarar dudas sobre la tributación de los hijos que residen en el domicilio familiar, tras la preocupación de muchos descendientes sobre posibles cargas fiscales. La regulación varía según el tipo de convivencia y el uso de la vivienda familiar.

Vivir con los padres: sin impuestos

El escenario más habitual es aquel en el que los hijos comparten vivienda con sus padres en el mismo inmueble. En este caso, no se generaría ninguna obligación fiscal, ya que el Código Civil ampara esta convivencia bajo el concepto de deber de alimentos.

Según el Título VI de la normativa, los progenitores están obligados a proporcionar sustento y techo a sus hijos mientras estos no dispongan de medios propios. Por tanto, la residencia conjunta en el domicilio familiar no implica pago de impuestos adicionales.

Segundas residencias y alquiler gratuito: impuestos para los padres

La situación cambia si los hijos deciden trasladarse a segundas residencias familiares, por ejemplo, para evitar pagar un alquiler. En este caso, la ley considera que el uso gratuito de la vivienda genera una renta imputada para los propietarios.

La Agencia Tributaria puede exigir a los padres declarar un ingreso extra en su declaración de la Renta, calculado a partir del valor catastral del inmueble. Además, no se podrían aplicar deducciones por gastos de mantenimiento, IBI o comunidad en relación con esa vivienda.

En términos generales, disfrutar de una vivienda ajena sin pagar se considera una donación del derecho de uso, lo que también puede afectar al impuesto de sucesiones y donaciones. Las comunidades autónomas son las responsables de exigir el pago correspondiente a los herederos de inmuebles.

Cómo evitar problemas fiscales

Los expertos recomiendan formalizar la relación mediante documentos legales, siendo uno de los más efectivos un contrato de comodato, que establece un préstamo de uso gratuito. Este tipo de acuerdo permite a los padres y descendientes evitar posibles conflictos o malentendidos con la Administración Tributaria, garantizando que la ocupación de la vivienda no genere obligaciones fiscales inesperadas.

En Ibiza, donde la vivienda familiar sigue siendo un recurso habitual para jóvenes y descendientes, estas aclaraciones del Gobierno buscan ofrecer seguridad jurídica y evitar sorpresas en la declaración de la Renta.