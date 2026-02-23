Jainaga: "Talgo debe mejorar su capacidad de entregar pedidos y tiene que crecer"

El recién nombrado presidente de Talgo (desde el 29 de enero), Mirai y Sidenor, José Antonio Jainaga, afirma que la ferroviaria debe "mejorar su capacidad de entregar los pedidos, a través, entre otras medidas, de inversiones industriales, y tiene que crecer para optimizar su estructura de costes fijos". Jainaga rechazó que necesiten que nadie tenga que venir a salvar a Talgo, pero admitió que para participar en el despliegue de la alta velocidad en Europa del Este, "habrá que ir en alianza con fabricantes de esos países".

Jainaga pasó revista a la operación de compra de Talgo, agradeció la implicación del Gobierno Central y sobre todo del consejero de Industria vasco, Mikel Jaúregui ("no voy a pedir un aplauso para él porque queda hortera", señaló), pero subrayó que Talgo "tiene solución" aunque resaltó que también sufre de un "déficit de gestión y de liderazgo". Enumeró en cuatro puntos los desafíos para los próximos años de la empresa: participar en la segunda ola de liberalización de la alta velocidad en España; participar en las próximas licitaciones de Renfe para suplir las carencias de la flota actual, desarrollar el nuevo tren de alta velocidad para la década de 2030 (el sucrsor del Avril), más eficiente energéticamente, pudiendo circular a 350 km/h, perfectamente integrado en el medio ambiente, y respondiendo a las nuevas exigencias de los viajeros y participar en el despliegue de la alta velocidad en Europa del Este, y en particular en países como Polonia.

Debilidades y fortalezas

También enumeró las fortalezas de Talgo: "un tamaño que le permite ser flexible y un producto que en muchos aspectos supera al de otros fabricantes de primer nivel".

"Vamos a reconducir una situación financiera que podríamos calificar de delicada, y a reconstruir una imagen pública deteriorada, ambas ligadas en parte a la sanción impuesta por Renfe por retraso en las entregas. Desgraciadamente el retraso en las entregas es una debilidad del sector a nivel europeo, pero ni Alemania ha impuesto sanciones jamás a Siemens, ni Francia a Alstom", explicó Jainaga.

Se mostró muy crítico con la implicación judicial de Sidenor en exportaciones a Israel supuestamente al margen de la legalidad: "no entendemos por qué estamos en este lío", dijo, "yo hasta hace seis meses creía firmemente en la Justicia", cerró.

Fusión Sidenor, Tubos Reunidos y Tubacex

El presidente de Talgo también se mostró partidario de una fusión entre las tres acerías vascas que "aportan valor", en línea con lo que ya propuso hace unos años. "Sigue teniendo sentido una unión de Sidenor, Tubos Reunidos y Tubacex". "Agrupar y reducir costes fijos es una idea válida", explicó, "nosotros estamos abiertos a eso y además el futuro nos llevará por ahí", añadió, aunque reconoció que Tubos Reunidos tiene una serie de problemas que deben resolver por sí mismos".

En un plano más global, Jainaga se mostró extraordinariamente crítico con el absentismo laboral: "Es injusto, insolidario y socava nuestra competitividad y la imagen de nuestro país de cara a posibles inversiones procedentes del exterior". Para Jainaga, el del absentismo es uno de los problemas que afectan a la industria vasca, entre los que añadió la falta de empresas más grandes para poder competir en un escenario global, los altos costes de la energía (reclamó bajar los precios a la mitad), la falta de mano de obra, la también falta de acceso a la red eléctrica y el nivel tecnológico de la industria.