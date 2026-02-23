OFERTA FEBRERO
Agricultura abona más de 38 millones de euros en ayudas a ganaderos de vacuno de carne en extensivo
Más del 96 por ciento de los solicitantes recibirán la ayuda
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha abonado este viernes más de 38 millones de euros de la ayuda a los ganaderos de vacuno de carne en régimen extensivo.
En total, se pagan 6.115 expedientes que suponen más del 96 por ciento de los solicitantes de esta ayuda y el importe abonado corresponde al 90% de la ayuda, que es lo que se puede pagar en esta fecha.
Con ello, la Junta vuelve a cumplir con los ganaderos y paga a principios del año esta ayuda, tal y como ocurrió en 2025.
- La Policía Local de Sant Antoni desaloja la cueva habitada por el exdj Álex en Punta Galera
- Álex, el ex DJ que vive en una cueva en una famosa cala de Ibiza: 'No te dejas chupar por el sistema ni dejas que te chupe a ti
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Esquela Juan Marí Juan
- Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, en rueda de prensa: «¿Ser campeones? No quiero vender bicicletas sin ruedas»
- Cirugía de obesidad en Ibiza: una respuesta integral más allá de los fármacos adelgazantes
- Multas a los propietarios ibicencos por árboles y setos: lo que debes saber antes de plantar en marzo
- Confirmado por Hacienda: esta es la deducción de más de 1.000 euros que se podrá aplicar en Ibiza