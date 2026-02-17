La embotelladora de Coca-Cola en España gana un 37% más, gracias a su nuevo Fuze Tea y el crecimiento de Aquarius

Coca-Cola Europacific Partners, la empresa que embotella y comercializa en España el popular refresco de origen estadounidense (entre otras marcas), obtuvo un beneficio neto de 1.979 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 37% respecto a un año antes, según ha informado este martes la multinacional a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras estos resultados, la compañía ha anunciado un programa de recompra de acciones de hasta 1.000 millones de euros y un dividendo de 2,04 euros.

Buena parte de la mejora de resultados empresariales ha sido fruto, según reconoce la firma, de su fuerte implantación en la restauración y la hostelería, donde es claramente líder. Cerca del 20% de sus ventas se realizan a través de estos establecimientos, un canal de distribución para el que esta misma semana ha presentado una campaña específica de promoción. La embotelladora admite, además, que el aumento de precios ha sido clave también para el crecimiento de sus ingresos por caja o unidad.

Otro de los factores determinantes ha sido la "transición exitosa a Fuze Tea", su nueva marca de té frío, que ha terminado el año 2025 el año "como líder del mercado en la categoría de té listo para beber. Excluyendo este producto, ha contribuido también el impulso de Coca-Cola Zero, Monster y Sprite, que "crecieron ligeramente tanto en el cuarto trimestre como en el conjunto del ejercicio, con un fuerte crecimiento también de Aquarius en la categoría de deportes y Aquabona en agua".

Reparto de dividendos

En términos comparables, el beneficio neto de la compañía aumentó un 3,6% en 2025, hasta los 1.916 millones de euros, al tiempo que los ingresos contables ascendieron en términos comparables a 20.901 millones de euros, un 2,27% más que en 2024. El beneficio operativo contable de 2025 fue de 2.793 millones de euros, un 31% más, mientras que en términos comparables se situó en 2.862 millones de euros, un 7,5% superior.

La compañía ha destacado que tiene previsto repartir entre sus accionistas un dividendo por importe de 2,04 euros por acción, lo que supone un crecimiento del 3,6% en comparación con el año 2024, cuando ascendió a 1,97 euros por título. En este contexto, Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ha avanzado que tiene la intención de devolver hasta 1.000 millones de euros a los accionistas mediante un programa coordinado de recompra de acciones en el Nasdaq y otros centros de negociación estadounidenses, y la Bolsa de Londres -CBOE Europe Limited y Aquis-. El programa, cuya finalidad es reducir el capital social de la sociedad, comenzará el 18 de febrero de 2026 y se espera que concluya antes de finales de febrero de 2027.

Para el consejero delegado de la compañía, Damian Gammell, "el de 2025 ha sido otro año de sólido desempeño para CCEP". "Hemos seguido refrescando a nuestros consumidores y liderando la creación de valor para nuestros clientes en categorías de bebidas que mantienen un crecimiento muy dinámico y hemos logrado un avance consistente tanto en ingresos como en beneficio, generado un sólido 'free cash flow' y aumentado de nuevo la remuneración al accionista", ha agregado Gammell. Además, según el responsable de la empresa, "el crecimiento de los ingresos refleja una demanda de valor sostenida por parte de los consumidores, pero también un claro interés por la innovación y el producto 'premium'. Al mismo tiempo, el negocio es cada vez más eficiente: los programas plurianuales de productividad están respaldando un crecimiento rentable y sostenible del beneficio y refuerzan la capacidad de inversión a futuro".

"Nuestras previsiones, junto con un dividendo creciente y otro programa de recompra de acciones por 1.000 millones de euros, demuestran la fortaleza de nuestro negocio y nuestra capacidad para generar un valor atractivo y sostenido para el accionista", ha indicado el consejero delegado, quien ha avanzado que, de cara a este 2026, la compañía invertirá "más que nunca en crecimiento y en mejoras de productividad para ampliar los márgenes operativos". Eso se logrará, ha agregado Gammell, "con sólidos planes comerciales y de innovación, incluida la activación para la Copa Mundial de la FIFA 2026".