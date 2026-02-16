Sánchez arremete contra CEOE por su ausencia en la firma del acuerdo del SMI con Trabajo y los sindicatos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado a la patronal empresarial CEOE su ausencia en la firma del acuerdo para elevar el salario mínimo interprofesional. "Quiero dirigirme a aquellos que no están aquí, y no participan en la firma del acuerdo. Falta la patronal, y creo que su ausencia también dice mucho", ha afirmado Sánchez.

"¿Dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza máximos históricos? ¿Dónde está la patronal cuando la economía española crece al 2,8%, muy por encima de la media europea? ¿Dónde está la patronal cuando los beneficios empresariales baten récords año tras año? Los buenos números no caen del cielo. Son posibles gracias al trabajo diario de millones de personas", ha reivindicado Sánchez.

Sobre la subida, Sánchez ha mencionado que el acuerdo "envía un mensaje muy claro y muy poderoso: el trabajo de la gente importa, su esfuerzo importa, y su dignidad importa. Y también manda un mensaje a quienes se oponen: desde España no vamos a volver atrás, no vamos a volver al 'trabaja más por menos sueldo'. Cuando toca apretarse el cinturón, nos lo apretamos todos".

Una subida del 3,1%

Sánchez, junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rubricado con los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, el acuerdo social que eleva el salario mínimo en un 3,1% de cara a la totalidad de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales en catorce pagas.

Atlas News

“Lo que hacemos es volver a mejorar la vida de la gente trabajadora de este país. Este gobierno es el de las personas trabajadoras”, ha afirmado Yolanda Díaz en su discurso previo a la firma del acuerdo. “Hemos puesto las políticas públicas al servicio de quienes viven de su salario y no de las herencias, quienes se han hecho a sí mismos. Esto es un proyecto de país. Nos estamos dirigiendo a los grandes olvidados”, ha añadido.

Con base en el nuevo acuerdo, suscrito sin contar con la conformidad de la patronal empresarial, la nueva cuantía del SMI supera en 37 euros al mes o en 518 euros al año el importe vigente en 2025, de 1.184 euros al mes o 16.576 euros anuales.

En cuanto a la hoja de ruta de Trabajo para el futuro, Díaz ha sido clara. “Vamos a seguir mejorando el bienestar de nuestra gente: el registro horario, la reducción de la jornada, el trabajo de la gente de la cultura. Vamos a seguir protegiendo frente al despido injusto y al que no tiene una buena regulación. Vamos a seguir regulando las plataformas, los algoritmos o la IA generativa para todos quienes quieren utilizar el avance tecnológico para volver al siglo XIX”.

Los sindicatos abogan por seguir avanzando

Por su parte, el secretario general de CC.OO, Unai Sordo, ha afirmado que el salario mínimo está jugando “un papel muy distinto” en los últimos años. “La subida del SMI interprofesional tiene como objetivo evitar las situaciones de pobreza salarial, pero debe ser una pértiga para lograr una mejora generalizada de los salarios”, ha afirmado Sordo, añadiendo que lo que se ha hecho en España es el “colofón” de una subida del “65% en poco más de un lustro”.

“Es verdad que 1.221 euros es una subida muy relevante, pero no es menos cierto que la aspiración es que nadie cobre el salario mínimo. En un país como el nuestro, es un salario de mera subsistencia”, ha confesado Sordo.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha querido expresar "la importancia que para UGT tiene la firma de este acuerdo". "En 2016, nos planteamos la necesidad de aumentar significativamente los salarios más básicos, porque la crisis de 2008 sepultó los convenios colectivos", ha recordado.

En otro orden, el representante sindical ha recordado, además, que el SMI afecta en países como Alemania, Francia o Bélgica a cerca del 5% de la población, siendo mucho más altos, mientras que en España afecta "al 13% de los trabajadores".

"Como van a decirnos que no pueden subir el SMI un 3,1% cuando los márgenes empresariales alcanzan el 13%", ha reclamado Álvarez a la patronal, que no ha contado con representantes en el acto. Además, ha pedido a las instituciones que "no se tengan complejos" para "repartir la riqueza" en España.