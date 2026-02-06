Finaliza sin acuerdo la tercera ronda de contactos con los sindicatos ferroviarios: la amenaza de huelga el lunes se acerca

La tercera reunión entre Transportes y los representantes de los trabajadores no ha dado frutos. El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, ha vuelto a reunirse —por tercera jornada consecutiva— con el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) y varios miembros de los sindicatos (UGT, CC OO) para intentar contener la huelga ferroviaria prevista a partir del próximo lunes.

El último día de diálogo ha finalizado sin alcanzar un acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno, mientras corre el reloj. El parón de tráfico ferroviario previsto afectará la totalidad del servicio de Renfe, Ouigo, Iryo entre el 9 y 11 de febrero y también contagiará al transporte de mercancías. Las compañías privadas de transporte, Transervi, Redalsa, Medway y Captrain están entre las empresas afectadas por la huelga.

Los sindicatos han expuesto que aún falta camino por recorrer para suspender el paro del tráfico y que los avances desde el Gobierno no han sido suficientes para desconvocar las manifestaciones. Más allá de exigir mayores garantías de seguridad, los sindicatos han pedido responsabilidad penal para las personas encargadas de garantizar la seguridad de la red.

Fuentes del Ministerio de Transportes han informado que volverán a retomar el diálogo a lo largo del fin de semana y que el tono ha sido "constructiva". "Nos vamos a mantener siempre en la mesa de negociación y vamos a continuar trabajando, junto a los representantes de los trabajadores, para alcanzar un acuerdo". Los sindicatos, por su parte, reivindican mayor inversión en la seguridad de la red tras los trágicos accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).

La tercera cita entre el Gobierno y los sindicatos ha contado con la asistencia de los altos cargos del gestor ferroviario, Adif, y Renfe que han estado presente a lo largo de la semana. El presidente de Adif, Pedro Marco, así como su homólogo de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se reúnen para buscar un terreno medio con los representantes de los trabajadores.

El descontento de los maquinistas los ha llevado a las calles a lo largo de la semana. Los sindicatos convocantes han mantenido manifestaciones con más de 2.000 trabajadores a lo largo de la semana, según las propias estimaciones de las entidades, a medida que reclaman mayor inversión en la seguridad de la red ferroviaria.