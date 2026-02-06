González-Bueno afirma que su salida del Sabadell es a iniciativa propia y que la ha adelantado un año

El Sabadell anunció el jueves por sorpresa que ha decidido nombrar consejero delegado a Marc Armengol, actual responsable de su filial británica TSB, en sustitución de César González-Bueno. El todavía primer ejecutivo de la entidad hasta que en mayo se produzca el cambio ha asegurado este viernes que se trata de un relevo fruto de un "genuino acuerdo" entre el mismo, el presidente, Josep Oliu, y el consejo de administración, así como que se ha producido a iniciativa suya, no del órgano de administración de la entidad o del número uno de la entidad.

"Me voy agradecido, feliz, satisfecho y también ilusionado con el futuro", ha asegurado antes de afirmar que las conversaciones con el presidente y el consejo para su sustitución se han caracterizado por la "cordialidad y el afecto" en un "proceso entrañable y emotivo". En la misma línea, ha declarado su "agradecimiento al banco, al presidente y al consejo por esta oportunidad y por cinco años fabulosos", al tiempo que ha pedido que se "aprecie" que su lucha porque fracasase la oferta de compra (opa) del BBVA no estaba basada en el interés personal de seguir en su puesto.

El veterano banquero madrileño ha querido disipar así cualquier sospecha o rumor de que su salida del banco se deba a desavenencias con Oliu. En esta línea, ha vinculado el cambio a la necesidad de preparar al banco para el futuro. "Además de cumplir con nuestro plan estratégico, Sabadell también debe empezar a pensar en su futuro más allá de 2027, ya que cada vez hay más oportunidades para los bancos derivadas de la tecnología en general y de la IA en particular. Creo que hemos logrado un enorme avance en la digitalización, pero la IA va más allá, y ese plan debe acelerarse", ha defendido.

La persona ideal

En este contexto, ha sostenido que su "querido amigo Marc Armengol es el consejero delegado perfecto" para afrontar el siguiente ciclo de transformación tecnóloga de la entidad y que tanto Oliu como él mismo lo tuvieron "claro desde la primera conversación" al respecto. "Llevábamos un gran retraso, pero la digitalización ya ha ocurrido. Lo que hay ahora es una oportunidad con la IA que va a ser una revolución de aquí a cinco años. Lo que toca ahora es que quien empiece esto lo acabe y Marc es la persona ideal para ello", ha sostenido.

González-Bueno, asimismo, ha mantenido que de no haberse producido ahora, su relevo tendría que haberse realizado en un año, lo que suponía "un lío", ya que Armengol se va a quedar en mayo sin atribuciones debido al cierre de la venta al Santander del TSB, la filial británica del Sabadell que lidera. En la misma línea, ha argumentado que era mejor anunciar el cambio por "sorpresa" para evitar un periodo de especulaciones que paralizase la organización. De hecho, algunas fuentes sostienen que el Santander había sondeado a Armengol sobre la posibilidad de incorporarse a la entidad presidida por Ana Botín.

Noticias relacionadas

El todavía consejero delegado ha argumentado que la decisión de salir también le "encaja muy bien en el plano personal". "Hace seis años había decidido jubilarme, pero la oportunidad de incorporarme a Sabadell era tan tentadora que no pude dejarla pasar. Me llamaron para este proyecto y no pude negarme. Ha sido mucho más emocionante y gratificante de lo que podía esperar, y creo que ahora es el momento de irme", ha afirmado. Sus planes, ha apuntado, son "trabajar menos" que en los últimos años y, una vez superado el habitual periodo de no competencia, no hacerlo en el sector financiero español, con lo que deja la puerta abierta a la posibilidad de un banco extranjero, aunque probablemente no como ejecutivo.