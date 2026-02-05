Puente reabre la negociación con los sindicatos para paralizar la huelga de maquinistas del 9 al 11 de febrero
El ministro de Transportes, Óscar Puente, busca un acuerdo con el SEMAF, UGT, además de CC OO para frenar la huelga de maquinistas convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha vuelto a retomar el diálogo con el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) para sosegar la huelga de los maquinistas convocadas la próxima semana a partir del 9 de febrero, que se prolongará hasta el día 11. Fuentes de Transportes han señalado a este periódico que la negociación se ha reactivado este jueves "con tono constructivo", lo que implica que tiene esperanzas de desconvocar el parón este jueves.
La primera reunión no ha dado frutos. Los sindicatos, liderados por el SEMAF —la primera en llamar el paro— han mantenido la interrupción de los servicios previstos. El sindicato de los maquinistas, que representa el 85% de estos trabajadores en el sector ferroviario, convocó la huelga hace una semana donde exigen "que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red" tras la muerte de tres maquinistas en los trágicos siniestros en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). La amenaza de un cierre total del transporte ferroviario llega después de semanas de atascos, retrasos e incidencias en la red.
Además, los representantes de los trabajadores también han pedido "responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria". Las demandas también son explicítas en cuanto a Rodalies, donde el sindicato precisa que "la apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realizará sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación".
Este parón paralizará el transporte en todas las arterias clave del país. La huelga afectará los servicios previstos en Renfe, Iryo y Ouigo durante estas fechas en Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías (con Rodalies bajo ese paraguas). El paro también se extenderá al transporte de mercancías, por lo que la huelga implica los servicios de Renfe Mercancías, así como las empresas privadas, Medway, Transervi, Captrain, Redalsa y Tracción Rail.
[Noticia de última hora, habrá actualización en breve]
