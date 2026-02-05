El BBVA cae con fuerza en Bolsa y pulveriza cerca de 9.000 millones por mayores provisiones en Turquía y México

El BBVA ha vivido una tormenta bursátil este jueves que ha evaporado cerca de 9.000 millones de euros en capitalización bursátil en Madrid y Estambul después de que la entidad vasca remitiera su balance anual a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entidad que preside Carlos Torres batió, por quinta vez, su beneficio neto, hasta marcar los 10.511 millones de euros, lo que implica una mejora del 4,5% con respecto al ejercicio de 2024. No obstante, el mercado ha castigado los títulos del banco con fuertes caídas por encima del 7% en la Bolsa de Madrid que han contagiado a su filial, Garanti, que cotiza en la Bolsa de Estambul.

El banco ha escalado cerca desde un 40% desde que naufragará la operación pública de adquisición (OPA) sobre el Sabadell en octubre y las caídas este jueves implican su peor caída en ocho meses. Benjamin Toms, analista de RBC descarta subidas comparables de la acción a futuro. "Esperamos que sea mucho más difícil que se produzcan nuevas subidas en el precio de las acciones del banco", ha escrito en una nota a clientes. "Aunque es difícil ser negativo con un banco que está obteniendo unos resultados financieros tan atractivos, en nuestra opinión esto ya se refleja en gran medida en el consenso".

La preocupación central, no obstante, ha sido el cambio del ratio de capital (CET1), un indicador que mide la solvencia del banco. Aunque el CET1 se situó en el 12,7%, por encima de lo que exige el Banco Central Europeo (BCE), esta vez, el banco vasco registró una caída en 73 puntos básicos. Esto implica una caída del 13% en comparación con septiembre. Los analistas de UBS, por ejemplo, anticipan un ratio de solvencia del 12,9%. Aunque los analistas no están sugiriendo que BBVA tiene problemas de liquidez, anticipaban un ratio mayor para un banco con fuerte exposición a emergentes.

Entre las preocupaciones, también lo achacan a mayores provisiones del grupo por su exposición a mercados emergentes como Turquía, México, así como Venezuela. En concreto, las provisiones ascendieron de 198 millones en 2024 a 373 millones al cierre de 2025. "Turquía y México fueron las principales áreas de negocio que requirieron un incremento en el nivel de provisiones que fue parcialmente compensado por las menores necesidades de América del Sur y, en menor proporción, de España", explica el balance del grupo. Esto ha sido una de las preocupaciones principales de los analistas de Jefferies.

Noticias relacionadas

En el parqué de Estambul, Garanti ha caído cerca de un 5%, lo que implica una caída entre 430 y 550 millones de euros en valor bursátil. El BBVA es el principal accionista con un 86% del capital en el segmento turco del negocio. La lira turca, la divisa del país, sufre de una hiperinflación, por lo que los analistas alertan sobre los fuertes cambios en el mercado de divisas, y su exposición a la política monetaria. Las ventas generalizadas han lastrado al parqué este jueves, que ha caído hasta un 1,90% en medio de la racha bajista.