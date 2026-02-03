Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La justicia avala la violación de una mujerArchivan el caso del creador de 'Gran Hermano'El hospital de Ibiza incorpora a un oncologoRecuperación de un humedal de IbizaRobos en viviendas de lujo
instagramlinkedin

Crisis ferroviaria

Dos caídas del Centro de Control de Adif paralizan unos minutos el servicio de Rodalies

El servicio ha estado por suspendido "por seguridad" entre las 7:10 y las 7:15 y entre las 08:08 y las 08:19 horas

Usuarios de Rodalies en la estación de Sants de Barcelona.

Usuarios de Rodalies en la estación de Sants de Barcelona. / EP

EP

Barcelona

Dos caídas en menos de una hora de los sistemas del Centro de Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona han vuelto a paralizar este martes el servicio de Rodalies, aunque los técnicos han podido resolver ambas incidencias en pocos minutos, ha informado el gestor de infraestructuras ferroviarias y Renfe.

Según ha explicado a EFE un portavoz de Adif, la primera incidencia se ha registrado a las 7:10 horas y a las 7:15 ya se estaban recuperando progresivamente los sistemas. A las 7:35 horas se ha dado por resuelta definitivamente. "A las 8:06 horas se ha reproducido una nueva caída de los sistemas del CTC y a las 8:10 horas ya estaba resuelta", aunque "los técnicos siguen analizando las causas 'in situ' para comprobar la disponibilidad del sistema y que no vuelva a caerse", ha añadido el portavoz de Adif.

Renfe ha paralizado en ambos casos los servicios de Rodalies y Media distancia durante el tiempo en que se han producido las incidencias. También ha informado de que los trenes han vuelto a ponerse en marcha al resolverse éstas, si bien ha advertido de que estos problemas causarán demoras en las frecuencias, que irán recuperándose progresivamente. Las incidencias han sido comunicadas a los pasajeros a través de la megafonía de las estaciones y las redes sociales de Adif y Renfe.

Noticias relacionadas y más

El pasado día 26 de enero, dos incidencias en este mismo centro, debido a problemas de un programa informático, sumieron en el caos el servicio ferroviario en Cataluña, lo que provocó el cese de dos altos cargos de Adif y Renfe.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
  2. Circular en patinete por Ibiza: multa de 800 euros si no cumples este requisito
  3. Alquiler a 200 euros en Ibiza: así es como puedes optar a los pisos para jóvenes en el centro de la ciudad
  4. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
  5. La DGT lo explica: así es como van a vigilar si llevas la baliza V-16 en Ibiza
  6. Aparece el cartel de una gasolinera de Sant Antoni en el fondo del mar en una jornada de limpieza
  7. Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: 'Damos un paso adelante para la recuperación integral de ses Feixes
  8. Una 'tiktoker' cuenta la realidad de trabajar de temporada en Ibiza: 'No es una vida fácil y esto es lo que a mí me cambió

El viento vuela planchas metálicas del auditorio Caló de s'oli

El viento vuela planchas metálicas del auditorio Caló de s'oli

Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado

Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado

El Govern volverá a ofrecer vales descuento para el pequeño comercio de Ibiza y el resto de las islas durante este año

El Govern volverá a ofrecer vales descuento para el pequeño comercio de Ibiza y el resto de las islas durante este año

Vox responde al Govern sobre la regularización de inmigrantes en Baleares: "Antes que hablar catalán lo primero es que hablen castellano"

Vox responde al Govern sobre la regularización de inmigrantes en Baleares: "Antes que hablar catalán lo primero es que hablen castellano"

Más de 40 carreteras afectadas por la nieve, tres de la red principal en Ourense, León y Segovia

Más de 40 carreteras afectadas por la nieve, tres de la red principal en Ourense, León y Segovia

Baleares vuelve a ser la provincia más cara para comprar vivienda usada

Baleares vuelve a ser la provincia más cara para comprar vivienda usada
Tracking Pixel Contents