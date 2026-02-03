Crisis ferroviaria
Dos caídas del Centro de Control de Adif paralizan unos minutos el servicio de Rodalies
El servicio ha estado por suspendido "por seguridad" entre las 7:10 y las 7:15 y entre las 08:08 y las 08:19 horas
EP
Dos caídas en menos de una hora de los sistemas del Centro de Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona han vuelto a paralizar este martes el servicio de Rodalies, aunque los técnicos han podido resolver ambas incidencias en pocos minutos, ha informado el gestor de infraestructuras ferroviarias y Renfe.
Según ha explicado a EFE un portavoz de Adif, la primera incidencia se ha registrado a las 7:10 horas y a las 7:15 ya se estaban recuperando progresivamente los sistemas. A las 7:35 horas se ha dado por resuelta definitivamente. "A las 8:06 horas se ha reproducido una nueva caída de los sistemas del CTC y a las 8:10 horas ya estaba resuelta", aunque "los técnicos siguen analizando las causas 'in situ' para comprobar la disponibilidad del sistema y que no vuelva a caerse", ha añadido el portavoz de Adif.
Renfe ha paralizado en ambos casos los servicios de Rodalies y Media distancia durante el tiempo en que se han producido las incidencias. También ha informado de que los trenes han vuelto a ponerse en marcha al resolverse éstas, si bien ha advertido de que estos problemas causarán demoras en las frecuencias, que irán recuperándose progresivamente. Las incidencias han sido comunicadas a los pasajeros a través de la megafonía de las estaciones y las redes sociales de Adif y Renfe.
El pasado día 26 de enero, dos incidencias en este mismo centro, debido a problemas de un programa informático, sumieron en el caos el servicio ferroviario en Cataluña, lo que provocó el cese de dos altos cargos de Adif y Renfe.
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
- Circular en patinete por Ibiza: multa de 800 euros si no cumples este requisito
- Alquiler a 200 euros en Ibiza: así es como puedes optar a los pisos para jóvenes en el centro de la ciudad
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- La DGT lo explica: así es como van a vigilar si llevas la baliza V-16 en Ibiza
- Aparece el cartel de una gasolinera de Sant Antoni en el fondo del mar en una jornada de limpieza
- Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: 'Damos un paso adelante para la recuperación integral de ses Feixes
- Una 'tiktoker' cuenta la realidad de trabajar de temporada en Ibiza: 'No es una vida fácil y esto es lo que a mí me cambió