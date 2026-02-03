Coyuntura
España marca un nuevo récord histórico de turistas internacionales en 2025: 96,8 millones y 134.712 millones de euros gastados
El número de visitantes foráneos se eleva un 3,2% respecto a los datos de 2024 y su desembolso, un 6,8%
No por previsible es menos impactante. Un año más, España bate un nuevo récord de llegadas y gasto de turistas internacionales con 96,77 millones de visitantes y 134.712 millones de euros gastados, según las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los datos, avanzados por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, hace unas semanas suponen que el ritmo de crecimiento del gasto (6,8%) duplica al de llegadas (3,4%), lo que en parte se explica por el reposicionamiento de los hoteles hacia establecimientos de mayor categoría.
El Ministerio defiende en una nota que estas cifras se alínean con su apuesta por "la transformación del modelo turístico, más sostenible y basado en el viejo mantra de priorizar la calidad frente a la cantidad, desconcentrar y desestacionalizar los destinos y diversificar la oferta".
En el conjunto de los doce meses de 2025, el país que más gasto turístico realizó fue Reino Unido con 23.650 millones de euros, un 4,9% más que el año anterior; seguido de Alemania, con 15.831 millones de euros y un aumento del 2%, y Francia con 11.613 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,9% con respecto al mismo periodo de 2024.
En llegadas, los principales países emisores en 2025 fueron Reino Unido (con 19 millones y una subida de 3,7% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con más de 12,7 millones y una ligera bajada del 1%), y Alemania (con más de 12 millones y una subida del 0,6%).
Cataluña, la comunidad más visitada
Cataluña vuelve a repetir como la comunidad más visitada en 2025, con 20 millones de turistas y un alza del 0,6%, respecto al mismo periodo del año anterior; seguida de Baleares (15,7 millones y un 2,6% más) y Canarias (15,7 millones, un 3% más). La región del sureste peninsular fue también la que mayor gasto total registró (con 24.807 millones, un 4,5% más que en 2024), seguida de Canarias (con 24.431 millones y un aumento del 6,8%) y Baleares (con 21.058 millones, un 5,2% más).
