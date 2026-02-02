Carlos Torres Vila: “La IA nos ayuda a estar más cerca de las personas y de sus necesidades”

La inteligencia artificial ha abierto ya un nuevo camino para las empresas, la administración y, como no, la ciudadanía. Una auténtica revolución en positivo, que supone una palanca para la competitividad. Así lo defendió el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, durante un encuentro organizado por EL PERIÓDICO, BBVA y Cecot, celebrado el pasado martes en el Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona, en el que representantes del mundo empresarial, institucional y tecnológico debatieron sobre los retos y oportunidades que plantea la IA.

“La inteligencia artificial abre una nueva era con una dimensión claramente positiva”, afirmó Torres Vila en conversación con el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez. Para el presidente de BBVA, la IA no es solo un avance tecnológico, sino un cambio profundo en la forma de hacer las cosas que afectará a todos los sectores. “Vamos a ver una revolución que impactará en todos los negocios, servicios y ámbitos de la sociedad”, sostuvo, subrayando que su despliegue se está produciendo a una velocidad inédita. ”La historia demuestra que el impacto positivo de la tecnología acaba imponiéndose”, añadió.

A diferencia de anteriores olas tecnológicas, explicó, esta se caracteriza por su rápida difusión y facilidad de uso, lo que ha permitido que herramientas como ChatGPT alcancen ya cifras cercanas a los mil millones de usuarios semanales.

Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, y Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO. / cedida

Torres Vila puso como ejemplo el ámbito de la investigación científica y farmacológica, donde la IA ha acelerado procesos que antes requerían años, con beneficios directos para la sociedad. En este contexto, anticipó que en un horizonte de entre cinco y diez años todos los negocios deberán reinventarse, transformando tanto su relación con los clientes como sus procesos internos. “Si queremos seguir siendo relevantes, tenemos que adaptarnos”, advirtió, en especial dirigiéndose a las medianas empresas.

En este sentido, incidió en que “la IA nos permite acompañar mucho mejor al cliente, estar mucho más a su lado, personalizar más la oferta, hacerla más humana. Su uso puede ayudar a hacer la banca más cercana porque podemos entender mejor las necesidades y el contexto personal de cada persona o de cada empresa”.

Desde la perspectiva financiera, Torres Vila subrayó el papel de BBVA como aliado del tejido empresarial en este proceso de transformación. Más allá del crédito, explicó, el banco está desarrollando líneas de acompañamiento para facilitar la implantación de la IA en las empresas. “Esta tecnología permite anticipar las necesidades de los clientes y ofrecer respuestas hiperpersonalizadas”, señaló.

En clave territorial, el presidente de BBVA situó a Catalunya como uno de los ecosistemas mejor preparados para liderar la investigación y la adopción de la inteligencia artificial. Destacó la fortaleza de su tejido emprendedor y tecnológico, así como su papel de referencia en ámbitos como la salud, la biomedicina, la movilidad, las finanzas o la industria.

La IA Com Accelerador De La Competitivitat

Apostar por el talento

Los cambios que implica la adopción de nuevas tecnologías, de la automatización y de la IA, suponen un reto para el ecosistema empresarial, pero para el presidente de la patronal Cecot, Xavier Panés, “no son una amenaza, sino una palanca, el riesgo es no hacerlo a tiempo”. Así lo expresó durante la apertura del encuentro, advirtiendo que “la tecnología evoluciona muy rápido, pero el mercado laboral no genera talento especializado al mismo ritmo”.

El encuentro se cerró con una mesa de debate en la que expertos del ámbito institucional y tecnológico analizaron el papel estratégico de la IA. La secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat, María Galindo, defendió una visión compartida a medio y largo plazo. “Catalunya cuenta con grandes activos y grandes actores; el reto es poner todas estas capacidades al servicio de la industria y del sector productivo”, afirmó, subrayando también que “existe una responsabilidad absoluta a la hora de determinar hacia dónde debe ir este cambio». Así, recordó la Estrategia de Inteligencia Artificial de Catalunya 2030, que prevé más de 80 actuaciones y una inversión de unos 1.000 millones de euros. “No es solo una apuesta económica, es una visión de país”, remarcó.

Desde el ámbito empresarial, el CEO de Tech Barcelona, Miquel Martí, subrayó la relevancia estratégica de la IA: “No habrá una brecha entre las empresas que usan la IA y las que no; simplemente habrá empresas que existirán y otras que no”. Martí destacó el impacto de la IA tanto en la relación con el cliente como en la optimización de los procesos internos y apuntó que la velocidad de respuesta ha dejado de ser una ventaja para convertirse en una exigencia.

Por su parte, la directora de Innovación y Desarrollo de Negocio del BSC, Mariona Sanz, destacó que “no podemos entender nuestro futuro sin la IA incorporada en el día a día” y puso el acento en el papel del talento y de la ciencia. “Hoy no se entiende un centro de supercomputación sin IA; es el motor de la nueva ciencia”, afirmó.