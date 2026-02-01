Rodalies sigue sin recuperar la normalidad: 10 tramos se cubrirán aún en bus y habrá velocidad limitada en 180 puntos

Trece días después de que, el pasado 20 de enero, un tren de la R4 descarrilara en Gelida a causa del desprendimiento de un muro de contención provocando la muerte de un joven maquinista en prácticas y dejando al desnudo el colapso de una red de Rodalies obsoleta que lleva años al límite, los trenes deberían volver este lunes a una relativa "normalidad", según se comprometió el Govern el pasado martes tras la enésima crisis. Nuevamente, ese compromiso no se ha cumplido. Pasadas las nueve de la noche de este domingo, Rodalies ha informado de que el servicio este lunes seguirá realizándose en autobús hasta en 10 tramos, cortes que siguen afectando a prácticamente todas las líneas.

Una no normalidad que, además estará marcada por los retrasos que provocarán los casi 180 puntos en los que los maquinistas deberán reducir la velocidad; lo que representa una veintena más que los que había fijados la semana pasada, en la que se multiplicaron las actuaciones para reparar deficiencias en la infraestructura. Las mayores afectaciones se concentrarán en puntos como Cunit, Vilanova i la Geltrú, Garraf, Castelldefels, Estació de França, El Clot, Cerdanyola del Vallès y Montcada.

Pasajeros subiendo a un tren de dos pisos en la estación de Sants, en Barcelona. / Jordi Otix

Las consecuencias de estas limitaciones de velocidad no son únicamente los desesperantes retrasos, sino que, ante la acumulación de las demoras se terminan suprimiendo trenes, algo a lo que los usuarios de Rodalies llevan años acostumbrados. Tren con destino Sant Celoni, por ejemplo (R2 Nord), que finalmente termina su recorrido en Granollers (haciendo a los viajeros bajar en esa estación y esperar allí al próximo tren) para volver de nuevo a Barcelona desde allí y no seguir acumulando retrasos.

Pendientes de Adif

Pese a que el martes pasado el Govern aseguró que este lunes ya seguiría solo cortado el tramo del accidente (y los que ya estaban en obras antes de la tragedia), el conseller de Presidència, Albert Dalmau, matizó ya el sábado ese compromiso y se limitó a asegurar este lunes estaría "garantizada la movilidad", con trenes o autobuses como servicio alternativo, sin concretar qué tramos de la red de Rodalies se podrán reabrir, aunque dando por hecho que no serán todos, como se comprometieron días atrás. "Donde las inspecciones -de Adif- hayan terminado se retomara el servicio de tren y donde no, habrá servicio de autobuses para garantizar la movilidad", zanjó el asunto.

Solo se ha recuperado el tramo de la R11 entre Figueres y Portbou

Adif informaba este domingo por la tarde en un comunicado que, en estos momentos, "se está trabajando simultáneamente en 31 puntos de la red, incorporando nuevas actuaciones en función de las inspecciones en aquellos puntos donde se ha determinado su necesidad y finalizando las que ya estaban en curso". Hasta el momento Adif asegura que se han realizado más de 400 inspecciones en trincheras, taludes, túneles, puentes, plataforma, vía y otras estructuras de todas las líneas, "prestando especial atención a aquellas con tramos próximos a la costa" y que discurren por zonas con mayor presencia de trincheras o taludes.

Hasta pasadas las nueve de la noche Rodalies no confirmó lo que todo el mundo temía: los cortes seguirán igual que la semana pasada: la R1 entre Blanes y Maçanet, la R4 entre Sant Sadurní y Martorell, la R8 entre Martorell y Mollet Sant Fost, R14 entre Reus y Vinaixa, la RL4 entre Cervera y Manresa, la R15 entre Reus y Ribaroja... Solo se ha recuperado el tramo de la R11 entre Figueres y Portbou, cortado este fin de semana. Siguen también cortados los que ya lo estaban por obras antes del caos: la R7 entre Cerdanyola del Vallès y Cerdanyola Universitat y la R3 entre L'Hospitalet de Llobregat y La Garriga.

Las plataformas de usuarios han convocado una manifestación para protestar contra el mal funcionamiento del servicio de Rodalies el próximo sábado 7 de febrero en Barcelona

Pese a las palabras de Dalmau, la consellera Sílvia Paneque o del propio ministro Óscar Puente, quien el viernes aseguró también que este lunes la movilidad estaría" garantizada", la confianza de los viajeros hace tiempo que está rota, y no solo por este enésimo incumplimiento de este domingo. El punto hoy por hoy de no retorno en este divorcio entre Rodalies y la población catalana se vivió precisamente el lunes pasado, cuando el servicio también debía de volver -como han anunciado para este lunes- y se vivió una mañana caótica de ahora sí, ahora no, desde las seis de la mañana. que terminó siendo un ahora no por el plante de los maquinistas.

400.000 damnificados

Como protesta ante esa sensación de indefensión absoluta que sienten los miles de usuarios diarios de Rodalies en Catalunya -entre 350.000 y 400.000-, en su mayoría, trabajadores que intentan llegar o regresan de su puesto de trabajo, las plataformas de fatigados viajeros han convocado una manifestación para el próximo sábado, 7 de febrero.

Tren de Rodalies circulando en un tramo complicado, la semana pasada. / Zowy Voeten

Y la ciudadanía no es la única que desconfía de que la red de Rodalies pueda recuperar la "normalidad" -aceptando como "normalidad" los retrasos y el pésimo funcionamiento habitual de la maltrecha red ferroviaria catalana. No es casualidad que el Govern, señalaba también este sábado Dalmau, haya reforzado el servicio de buses interurbanos a partir de este lunes. El refuerzo de la flota por la crisis ferroviaria pasará de los 169 vehículos actuales a 230, gracias a autobuses que han llegado este fin de semana desde distintos puntos de España.

Abonos gratuitos

Más allá de esto, los afortunados que durante estos días han podido hacer teletrabajo siguiendo las "recomendaciones" el Govern y regresen este lunes a los andenes, deben saber que las máquinas de las estaciones seguirán expendiendo abonos gratuitos de 10 viajes que permite desplazarse sin coste por las seis zonas de la red de Rodalies de Barcelona. Tiene una validez de 30 días desde el 26 de enero (o hasta que se consuman los 10 viajes). Si se consumen, se puede adquirir otro en las máquinas de autoventa del núcleo de Rodalies (no pide ni el DNI ni el número de teléfono). El abono se puede utilizar en cualquier trayecto de la red y no es nominativo, por lo que cualquier persona puede usarlo (o compartirlo).

En cuanto a la movilidad por carretera, sigue cortado un tramo de la AP-7 en sentido sur en Martorell en el punto en el que se produjo el accidente mortal. Por esta razón, están levantadas las barreras de la C-32 en los peajes troncales de Vallcarca (Sitges) y de Cubelles en sentido sur, pero no en el resto; que desde el sábado vuelve a ser de pago.