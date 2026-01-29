Salario Mínimo Interprofesional
CEOE y Cepyme acusan al Gobierno de dinamitar al diálogo social y de usar "fórmulas trileras" tras la filtración del SMI
Las patronales denuncian que la última propuesta del Gobierno sobre el SMI se presenta sin consenso, afectando a autónomos y empresas
La última propuesta del salario mínimo interprofesional (SMI) ha vuelto a revivir el malestar de las patronales. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) han denunciado este miércoles la nueva propuesta de actualización del SMI por el Ministerio de Trabajo, que plantea un alza del 3,1% hasta los 1.221 euros brutos. CEOE y Cepyme han cargado contra el Gobierno por lo que señalan a la "falta de diálogo social" tras la filtración del borrador a los medios de comunicación. Las patronales insisten que esta actualización deja rezagado a la inmensa mayoría del tejido productivo del país, entre ellos el colectivo autónomo y "la mayoría de las empresas" en el país.
"Es puro intervencionismo", han incidido desde las patronales. "Establece condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas y, sobre todo, supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa". La última propuesta se sitúa en una posición intermedia entre las demandas de los sindicatos CCOO y UGT, quiénes han empujado por un incremento cerca del 7% y el 8% del SMI.
"CEOE y Cepyme denunciamos, una vez más, la falta de respeto que el Gobierno muestra por el diálogo social al haber filtrado a los medios de comunicación una nueva propuesta de actualización del Salario Mínimo Interprofesional, destinada supuestamente a alcanzar un acuerdo con las organizaciones empresariales, antes de platearla en la propia mesa de negociación", explica el comunicado emitido por ambas partes. "Queremos hacer claro que no hacemos un buen servicio a la economía ni a la sociedad si sustituimos la concertación social, amparada por el artículo 7 de la Constitución".
Además, han manifestado que la actualización excluye a las empresas en pérdidas, que insisten, están "entre las que lo necesitan", y a las "cooperativas y entidades sin ánimo de lucro". Por ello, el Comité Ejecutivo de CEOE ha explicado que anunciará una valoración definitiva de la propuesta cuando el Gobierno entregue la documentación necesaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
- El primer polideportivo de Ibiza que llevará el nombre de una empresa
- Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal
- El temporal llena los almacenes de los transportistas de Ibiza y retrasa la entrega de material
- Si eres residente en Baleares esto es lo que te costaría alojarte en el Parador de Ibiza en pleno verano
- No llevar este elemento en la guantera de tu coche podría suponerte una multa de 80 a 200 euros en Ibiza y no es la baliza V-16
- Una nueva jueza se incorpora a los juzgados de Ibiza